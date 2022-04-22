«Тинькофф» откажется от фамилии — банк объявил о ребрендинге

В «Тинькофф» заявили, что «давно переросли» первоначальный смысл именного бренда и объявили, что сменят его уже в этом году. Несколько дней назад основатель банка Олег Тиньков раскритиковал сам факт проведения военной операции на Украине.
О планах на ребрендинг «Тинькофф» рассказал в своем канале в Telegram.
Банк намерен отказаться от использования старого «именного» бренда, потому что он уже «давно перерос его первоначальный смысл».
«Мы принимаем решение оставить бренд “Тинькофф” для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом», – заявили в «Тинькофф».
В банке уточнили, что проведут ребрендинг в текущем – 2022 году.
В «Тинькофф» подчеркнули, что готовились к ребрендингу уже давно, но «последние события» сделали решение более актуальным. Несколько дней назад основатель «Тинькофф» Олег Тиньков резко высказался о военной операции на Украине и раскритиковал сам факт проведения этой операции. «Тинькофф» пожелал своему основателю Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления.
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