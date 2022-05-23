Запущена компания Reca Ventures для инвестиций и работы с проектами креативной экономики

Запущена инвестиционная компания Reca Ventures, фокус которой — работа с проектами креативной экономики в России и за рубежом. Компания будет работать по нескольким направлениям, в том числе инвестировать в стартапы в этой сфере, сообщил RB.RU представитель Reca Ventures.

Направления работы Reca Ventures:

венчурная студия — развивает собственные цифровые продукты;

венчурный фонд — инвестиции в стартапы;

разработка новых моделей инвестирования непосредственно в креаторов.

Объем венчурного фонда компании — $35 млн. Средний чек инвестиций на ранних стадиях составит $200–300 тыс. за долю в размере до 20%, на поздних стадиях — до $3 млн.

До конца года Reca планирует проинвестировать в несколько стартапов, работающих в сегменте creator economy. Рынок авторов в сочетании с индустрией influencer marketing и новыми стартапами оценивался на конец 2021 года в $104,2 млрд.

Стартапы могут рассказать о себе по ссылке.

«Креативная экономика является одной из самых быстро развивающихся отраслей в мире. Мы видим будущее за этой отраслью, поэтому стремимся поддерживать креаторов через цифровые продукты и сервисы, которые создаем сами в студийном направлении и через инвестиции в проекты, уже созданные талантливыми предпринимателями», — сообщила основатель и управляющий партнер Reca Ventures Дарья Цыпилева.

В проекте несколько инвесторов, но публично Reca Ventures называет только Дарью Цыпилеву. Цыпилева — экс-исполнительный директор (COO) сервиса по продвижению с помощью блогеров Label Up и сооснователь fashion-приложения Goodlook.

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