Запущена компания Reca Ventures для инвестиций и работы с проектами креативной экономики

Запущена инвестиционная компания Reca Ventures, фокус которой — работа с проектами креативной экономики в России и за рубежом. Компания будет работать по нескольким направлениям, в том числе инвестировать в стартапы в этой сфере, сообщил RB.RU представитель Reca Ventures.
Направления работы Reca Ventures:
- венчурная студия — развивает собственные цифровые продукты;
- венчурный фонд — инвестиции в стартапы;
- разработка новых моделей инвестирования непосредственно в креаторов.
Объем венчурного фонда компании — $35 млн. Средний чек инвестиций на ранних стадиях составит $200–300 тыс. за долю в размере до 20%, на поздних стадиях — до $3 млн.
До конца года Reca планирует проинвестировать в несколько стартапов, работающих в сегменте creator economy. Рынок авторов в сочетании с индустрией influencer marketing и новыми стартапами оценивался на конец 2021 года в $104,2 млрд.
Стартапы могут рассказать о себе по ссылке.
«Креативная экономика является одной из самых быстро развивающихся отраслей в мире. Мы видим будущее за этой отраслью, поэтому стремимся поддерживать креаторов через цифровые продукты и сервисы, которые создаем сами в студийном направлении и через инвестиции в проекты, уже созданные талантливыми предпринимателями», — сообщила основатель и управляющий партнер Reca Ventures Дарья Цыпилева.
В проекте несколько инвесторов, но публично Reca Ventures называет только Дарью Цыпилеву. Цыпилева — экс-исполнительный директор (COO) сервиса по продвижению с помощью блогеров Label Up и сооснователь fashion-приложения Goodlook.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Почему бесплатное заставляет нас вести себя иррационально
- 2 Как повторить успех онлайн-лектория TED: 4 главных совета
- 3 Особенности восточного пиара: питчинг в WhatsApp, подарки на рамадан и вагон терпения
- 4 Зачем бизнесу авторские телеграм-каналы: объясняем на примере «Альфа-Капитал»
- 5 Реклама будущего: 5 трендов, которые могут полностью изменить рынок
ВОЗМОЖНОСТИ
25 мая 2022
27 мая 2022