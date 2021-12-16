Метавселенные, блокчейн и web 3.0: российские инвесторы рассказали о стратегии и трендах 2022 года

RB.ru подводит итоги 2021 года и готовится встречать 2022. Мы спросили у 14 российских инвесторов о планах на будущий год и выяснили, что интерес к инвестированию сохранится, в частности, для проектов SaaS, EdTech, HRTech, HealthTech и искусственного интеллекта. Среди новых трендов — рост интереса к метавселенным и web 3.0. Кроме того, возвращается интерес к блокчейну.

Мы также узнали, как концепция «метавселенной» войдет в повседневную жизнь, почему в сегменте EdTech нас ждет переоценка живого общения с преподавателем и почему «экономика создателей» (Creator Economy) привлекает внимание на миллиарды долларов. Приводим ответы экспертов венчурного рынка ниже.

Инвестиционный директор Runa Capital Константин Виноградов

«Сейчас самое благоприятное время для основателей новых компаний»

Это был рекордный год для индустрии венчурных инвестиций — так много доступных денег и желающих инвестировать в стартапы мир еще не видел. Сейчас самое благоприятное время для основателей новых компаний.

По сравнению с прошлым годом кратко выросли глобальные инвестиции в такие нетривиальные темы, как open source software (~2.5x) и quantum computing (~2x). Это очень перспективные направления, которые еще далеки от мейнстрима, поэтому мы продолжим держать их в инвестиционном фокусе в 2022 году.

Другая интересная для нас тема — embedded finance. Многие B2B SaaS и даже классические бизнесы становятся финтех-компаниями, но им нужны для этого подходящие инструменты. Разработчики решений для подобного финтех-перехода одновременно имеют как серьезный downside protection (это инфраструктура), так и potential upside (растут вместе с клиентской базой заказчика).

Управляющий партнер Raison Asset Management Андрей Березин

«Инвестору уже не обязательно иметь в запасе миллион долларов»

Я бы рекомендовал обратить внимание на инвестиции в частные компании на разных стадиях — от молодых стартапов до компаний-«единорогов». Индекс SharesPost Growth показывает, что с 2018 по 2020 годы частные технологические компании США росли примерно на 37% в год — в три раза быстрее индекса S&P 500. К тому же рынок венчурного капитала развивается, в том числе в России, и сегодня инвестировать в частные компании намного проще, чем три года назад. Больше фондов, SPV и брокеров дают такую возможность, порог входа снизился: инвестору уже не обязательно иметь в запасе миллион долларов.

При этом надо понимать, что покупка акций частных компаний, особенно на ранних стадиях (pre-Seed, Seed, раунды A и B), несет большие риски. Эти риски уменьшаются по мере роста компании, но даже на этапе pre-IPO остаются относительно высокими. Поэтому в венчурных инвестициях, как и в любых других, важна диверсификация. Также важна качественная аналитика компании и рынка, на котором она работает. Наиболее интересные рынки сейчас, и пандемия только ускорила их развитие, — кибербезопасность, искусственный интеллект, финансовые технологии, роботы, VR/AR.

Основатель Baza VC Алексей Мосолов

«В 2022 году мы все больше будем знакомиться с концепцией "метавселенной"»

Интересны проекты на пересечении Digital Workspace, Wellness, Metaverse и Digital Assets (Nonfungible tokens и т.п.). В 2020 и 2021 годах многие пережили виртуализацию своих офисов и рабочих мест, поскольку быстро внедрялись механизмы удаленной работы. Это был лишь кризисный всплеск гораздо более долгосрочной тенденции. В 2022 году мы все больше будем знакомиться с концепцией «метавселенной» — постоянными цифровыми мирами, существующими параллельно с физическим миром, в котором мы живем.

Внутри метавселенных — таких, как та, которую недавно предложил основатель Facebook Марк Цукерберг, — мы будем выполнять многие из тех функций, которые привыкли делать в реальном мире, включая работу, игры и общение. По мере роста темпов оцифровки эти метавселенные будут моделировать и имитировать реальный мир со все большей точностью, позволяя нам получать более захватывающий, убедительный и, в конечном счете, ценный опыт в цифровой сфере.

Хотя многие из нас уже испытали на себе виртуальную реальность с помощью гарнитур, ряд новых устройств, которые появятся на рынке, вскоре значительно улучшат эти ощущения, предлагая тактильную обратную связь и даже запахи. Компания Ericsson, которая предоставила VR-гарнитуры сотрудникам, работающим на дому во время пандемии, разрабатывает то, что она называет «интернетом чувств» — и предсказывает, что к 2030 году виртуальные впечатления будут неотличимы от реальности. Возможно, это несколько более далекий взгляд на будущее. Но наряду с новым фильмом «Матрица» 2022 год, несомненно, сделает нас на шаг ближе к тому, чтобы войти в матрицу самим.

Директор по стратегии TMT Investments Герман Каплун

«В основном все продолжают инвестировать в те же сегменты»

TMT Investments в следующем году будет активно искать проекты в области SaaS, big data, marketplace, HealthTech, e-commerce, FinTech, AI. Это наш главный фокус. Мы также с интересом смотрим на отдельные проекты из области образования, AR/VR и IoT.

Я считаю не менее интересными робототехнику, игры, метавселенные и все, что с ними связано, квантовые компьютеры, дроны, космос, но это не наши сегменты для инвестирования. Мы не чувствуем тут глубокой экспертизы. Это главная причина, почему мы туда не идем.

Географически наш основной приоритет — Европа и США, но мы добавляем к нему сделки в Латинской Америке и Африке. Население и его темпы роста, низкая доходная база, относительно слабый технический персонал и его навыки — это все причины, почему эта география интересна, почему мы ждем тут большого роста.

Вообще, венчурные фонды редко меняют фокус быстро. В основном все продолжают инвестировать в те же сегменты, изредка убирая не оправдавшие надежд и добавляя вдруг взлетевшие направления.

Основатель AltaIR Capital и клуба AltaClub Игорь Рябенький

«Я собираюсь уделить внимание блокчейну, эта технология долго не находила осмысленного применения»

В следующем году мы продолжим следить и инвестировать в компании, работающие в сфере future of work — то, как люди будут работать, future of health — методы организации и взаимодействия и workflow — то, как устроен рабочий процесс. Естественно, нас продолжает интересовать FinTech и InsurTech, активно смотрим на HR Tech. Нас также привлекает софт, который может быть масштабируемым — тоже, конечно, в основном в области работы.

Еще я лично собираюсь уделить внимание блокчейну, потому что эта достойная технология долго не находила осмысленного применения, но стали появляться осмысленные проекты. Их пока мало, но будет все больше.

AltaIR будет продолжать инвестировать в проекты на ранней стадии, но «совсем раннюю» мы делаем теперь только с опытными предпринимателями. Активно заходим на Seed и Раунд А. Активно растет поздний фонд. Он работает в основном с нашими же проектами и с проектами партнеров, которые уже созрели и которые в скором будущем ожидает экзит или IPO. Еще продолжаем инвестировать в mobility — это Future of Living, как люди живут, передвигаются. Среди нашего портфеля уже много компаний, работающих в этой индустрии — GoX, HQ (бывший HiP), June Homes, Mighty Buildings.

Есть шанс, что успешными станут AR и VR-эксперименты Apple и Meta. Кстати, вместе с The Game Fund смотрим игровые проекты, в частности, на пересечении игр и блокчейна.

Health, BioTech будут продолжать бурно расти. В EdTech, я думаю, будет больше интегрирования механизмов обратной связи. Будет больше кросс-обменов, когда я могу интегрировать себя в чужие курсы, давать свои курсы интегрировать кому-то. Думаю, мы переоценили то, чего люди могут достигнуть сами — произойдет переосмысление живого общения с преподавателем. Больше успеха будет там, где построят массовое вовлечение людей, а еще масштабируемость.

Видим, что в AI пока очень мало коммерческого применения, но мы продолжим смотреть проекты такого сегмента. Считаю, что при должном применении AI во многих областях может давать непревзойденные результаты по сравнению с человеком.

Управляющий партнер Flint Capital Дмитрий Смирнов

«Наш фокус на Cybersecurity и HealthTech»

Наш фокус на Cybersecurity и HealthTech. В пандемию увеличилось количество кибератак и решения в области кибербезопасности стали еще более востребованными. Одновременно с этим многие стали внимательнее относиться к своему здоровью. Решения в области digital heath и mental health продолжат бурный рост в новом году. По своему портфелю мы видим, как в течение года проекты в этих сферах делают от 3x до 5x по капитализации.

Управляющий партнер HR&ED-tech Оксана Погодаева

«Инвестировать в EdTech, FinTech, E-commerce, HealthCare и транспорт — беспроигрышный вариант»

Основные тренды инвестирования в новом году будут сохраняться. В лидерах останутся такие направления, как EdTech, FinTech, E-commerce и транспорт. Инвестировать в них — беспроигрышный вариант.

Очевидным и надежным вариантом также можно считать HealthCare, так как постковидная ситуация все еще нестабильна, да и в целом болезней в мире все еще много. Если вы хотите инвестировать в это направление, важно быть сильным экспертом в медицине — или можно обратить внимание на цифровые проекты, например, в сфере Well-being. Ментальному здоровью в 2021 году стали уделять больше внимания, в том числе крупные компании.

Образование сейчас тесно связано с карьерой. Поэтому HR Tech в связке c EdTech также будет перспективным направлением в будущем году. Отмечу еще направление Creator Industry. Новое поколение подрастает совсем с другими пониманием и видением мира, поэтому все, что касается контентной части, будет входить в венчурные пространства и занимать свою долю.

Вместе с этим формируется новая волна тренда вокруг VR-продуктов. Здесь в игру вступает Марк Цукерберг, который объявил о строительстве метавселенной на базе своей компании Meta (ex-Facebook). Аватары уже развиваются, и за ними будущее. Скорее всего, мы увидим всплеск инвестиций в VR, как это было чуть больше 5 лет назад.

Партнер Leta Capital Сергей Топоров

«Ожидаем изменения парадигмы потребления контента, технологического hardware-прорыва и установления новых потребительских привычек»

В будущем году мы в Leta Capital продолжим активно смотреть на ИТ-решения для различных секторов, основанные на глубоком R&D, которые могут сделать существующие рынки более эффективными или даже принципиально изменить их. Мы считаем наиболее перспективными компании с устойчивыми бизнес-моделями, которые способны разгоняться, а не просто существовать за счет венчурного финансирования.

Мы ищем решения, способные выйти на enterprise-level-продажи, внося потребительский уровень взаимодействия с ИТ-продуктами в корпорации. В основе продуктов таких компаний все чаще можно встретить технологии машинного обучения для оптимизации и автоматизации процессов, а также «роботизации» бизнеса как ключевого конкурентного преимущества.

Кроме того, мы продолжаем смотреть на продукты на базе AR- и VR-технологий. И пусть они вряд ли «выстрелят» в 2022 году (все ускорится с выходом массовых устройств XR, которых мы в 2022-м как раз ждем), мы все равно ожидаем в ближайшем будущем изменения парадигмы потребления контента, технологического hardware-прорыва и установления новых потребительских привычек, в связи с чем предполагаем активно инвестировать в AR/VR/Phygital.

Венчурный инвестор, основатель A.Partners Алексей Соловьев

«Creator Economy привлекает внимание на миллиарды долларов»

Стоит отметить растущий интерес венчурных капиталистов по всему миру к Creator Economy. Привлекательна эта ниша для инвесторов потому, что это уже отдельная стремительно растущая экономика.

Рынок авторов, который в сочетании с индустрией influencer marketing и сотнями новых стартапов оценивается в общем в $104,2 млрд, растет по такой быстрой траектории, что будущая оценка рынка достигает триллионов долларов.

В период с октября 2020 по август 2021 года в стартапы Creator Economy было инвестировано $800 млн венчурного капитала. От платформ социальных сетей до других отраслей, таких, как маркетинг влияния — насчитывается более 50 млн создателей и более 500 новых стартапов, которые выходят на арену. Экономика создателей привлекает внимание на миллиарды долларов.

Также перспективна отрасль social commerce: коммерция, генерируемая через социальные взаимодействия, ведущие к прямым продажам продукта.

Web3 также набирает обороты. Эта концепция ориентирована на развитие интернет-технологий посредством использования блокчейна, что позволит силами профессионалов создать высококачественные контент и услуги. Пока на радарах массово ее не видно, но это изменится в следующие два года.

В нашем исследовании «Венчурный Барометр» есть данные о том, какие ниши были привлекательны для инвесторов в 2021 году, и в лидерах до сих пор держатся EdTech, SaaS, AI/ML. Интересно, что в постпандемийный год из рейтинга привлекательных ниш выбыли BioTech и MedTech. Похоже, инвесторы на время обратили взоры в сторону медицинских технологий, но не нашли инвестиционно привлекательных проектов. Единственная крупная сделка в сегменте в первом полугодии — раунд BestDoctor на $26 млн от Uniqua, Winter Capital Partners и VNV Global.

Десять самых привлекательных ниш для инвесторов:

FinTech SaaS AI/ML EdTech B2B Software HealthTech E-commerce FoodTech Blockchain Logistics/Transportation





Сооснователь United Investors Александр Горный

«AI будет по-прежнему проникать во все стороны нашей жизни, аренда — вытеснять владение, а онлайн-сервисы — заменять офлайн»

Глобальные долгосрочные тренды никуда не денутся и в 2022 году. AI будет по-прежнему проникать во все стороны нашей жизни, аренда — вытеснять владение, а онлайн-сервисы — заменять офлайн. Эту фразу можно было и два года назад сказать, и через два года она останется актуальной. Кроме того, COVID принес нам рывок инвестиций в медицину и страхование — и это тоже надолго, даже если пандемия вдруг закончится.

В этом году я активно участвую в международном рынке ментального здоровья и внутрироссийском EdTech. И то, и другое не столь масштабно, как вышеперечисленные пункты, но тоже растет на глазах.

Бизнес-ангел, основатель Joint Journey Сергей Дашков

«Будем инвестровать в русскоязычных предпринимателей, отправляющихся на штурм больших глобальных рынков»

JointJourney инвестирует на ранних фазах (типично seed, редко pre-seed), но мы индустриальные агностики. Мы можем пропустить сделку из хорошо знакомой нам индустрии и отправиться изучать новые для себя области, если видим большой рынок и выдающуюся команду.

Мы, как и раньше, будем инвестровать в русскоязычных предпринимателей, отправляющихся на штурм больших глобальных рынков. Нам нравится, что таких историй становится больше с каждым годом.

Венчурный инвестор, серийный предприниматель Максим Спиридонов

«Главный приоритет сейчас — онлайн-образование»

Мне интересны те направления инвестирования, которые показывают высокую динамику роста и продолжат ее в горизонте 3–5 лет. Кроме того, как инвестор я вкладываюсь прежде всего в то, что сам строил как предприниматель. А значит, мой главный приоритет сейчас — онлайн-образование. Здесь у меня есть продуктовая и стратегическая экспертиза. EdTech — огромное пространство для возможностей, он будет развиваться как в России, так и в мире еще много лет.

EdTech тесно связан с HR Tech, потому что тема развития человека не останавливается на образовании, она поддерживается рядом инструментов, связанных с работой внутри организации. В HR Tech я смотрю на истории на стыке с образованием.

Из недавних моих акцентов внимания — бизнесы вокруг sharing economy в разных формах и creator economy. Также я осторожно смотрю в сторону прикладного применения искусственного интеллекта — например, использование ИИ для оцифровки большого количества документов, выявления паттернов.

И последнее — как тренд, но пока еще не как объект инвестиций — наблюдаю за тем, что называют web 3.0. Смотрю на историю с играми, построенными на блокчейне, и на децентрализованные автономные организации. Возможно, этот тренд постепенно станет одним из определяющих все направление движения онлайна.

Думаю, что и рынок будет вкладываться в эти направления. Дополнительно можно вспомнить любимую многими историю с гиперлокальной доставкой продуктов, то есть «Яндекс.Лавка» в разных формах и странах.

Директор по развитию Kama Flow Евгений Борисов

«Особенно актуальными будут проекты, связанные с персонализацией медицины на базе накопления больших данных»

На наш взгляд, особенно актуальными в наступающем году, в том числе благодаря продолжающемуся влиянию пандемии, будут проекты, связанные с персонализацией медицины на базе накопления больших данных. Уже сейчас мы наблюдаем значительное увеличение количества сделок в этом сегменте, думаю, что в 2022 году тренд сохранится и даже преумножится.

Кроме того, среди перспективных направлений для инвестиций можно отметить автоматизацию и роботизацию промышленного сектора (humanless), а также новое поколение платформ на базе no/low-code, выступающее мощным импульсом к переходу от традиционной ИТ-разработки к парадигме «разработки без программиста», силами бизнес-заказчика.

Думаю, что в 2022 году не потеряют актуальности финтех, необанки, необрокеры, особенно на фоне IPO Nubank.

Принципал Fort Ross Ventures Денис Ефремов

«Финансовые технологии, B2B SaaS и различные инфраструктурные решения в 2022 году не потеряют актуальность»

Институциональные инвесторы редко меняют стратегию развития каждый год. Как правило, стратегия — это направление развития на декаду, поскольку обычно фонды поднимаются на 10 лет.

Я достаточно давно глубоко погружен в направления финансовых технологий, B2B SaaS и различных инфраструктурных решений — облачных сервисов и DevOps-решений. Считаю, что в 2022 году эти направления не потеряют актуальность, особенно нишевые лидеры, которые будут адекватно оценены.

С другой стороны, рынок, я думаю, будет приветствовать также новые мейнстримовые направления — метаверс-инфраструктура и решения и энергетика на фоне роста популярности ESG, инвестиции в HealthTech будут продолжать расти, а MarTech переживет ренессанс внимания инвесторов, который уже начался.

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