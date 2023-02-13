Южнокорейская Samsung начнет использовать переработанный пластик в производстве всех смартфонов. Компания также заявила о намерении отказаться в ближайшие годы от использования пластика в упаковке.

К 2050 году Samsung намерена применять переработанный пластик в производстве всех своих смартфонов. К 2025 году компания хочет полностью отказаться от использования пластика в производстве упаковочных материалов, сообщает Yonhap со ссылкой на заявление вице-президента Samsung Electronics Пак Сон Суна.

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Samsung уже использует переработанный пластик в производстве смартфонов Galaxy. В моделях S23, S23 Plus и S23 Ultra применяются более 10 компонентов из переработанного пластика. В частности, в модели S23 Ultra заднее стекло и передний корпус сделаны частично из переработанных пластиковых бутылок.

В феврале 2022 года Samsung объявила о начале использования переработанных рыболовных сетей в производстве флагманских смартфонов Galaxy S22 и других гаджетов.

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