Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Товары Reebok вернутся в Россию

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Товары спортивного бренда Reebok вновь вернутся на полки магазинов в России. Продавцом выступит российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO, однако точных сроков начала продаж пока нет.

Товары Reebok вернутся в Россию

Компания в понедельник, 22 августа, запустила рассылку письма покупателям, в которых говорится, что «Фло Обувь Ру» получила право осуществлять продажи товаров бренда в России.

Точные сроки начала продаж не указаны, информация будет обновляться.

В середине мая «Коммерсантъ» сообщил, что российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing (развивает бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno). Позднее председатель правления FLO Мехмет Зийлан заявил, что турецкий холдинг договаривается о покупке более 100 магазинов российского подразделения Reebok.

С 2005 года Reebok принадлежал структурам Adidas, а в марте был продан американской Authentic Brands Group (ABG). На сайте ABG говорится, что компания с 20 марта приостановила работу на российском рынке.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Издание TJournal прекратит работу после 10 сентября
  2. 2 «Первая встреча — не дольше 30 минут». Актуальный план по выводу digital-продукта за рубеж
  3. 3 Bosch ищет покупателей на два завода под Санкт-Петербургом
  4. 4 Магазины Crocs возобновят работу, а Bosch ищет покупателя на заводы в России: главные новости 22 августа
  5. 5 Магазины обуви Crocs возобновят работу с новым оператором
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

22 августа 2022

Pitch Show стартапов на Invest Regatta Innopolis

22 августа 2022

Смарт-контакт

22 августа 2022

Отраслевой акселератор госкорпорации «Росатом»

Все ВОЗМОЖНОСТИ