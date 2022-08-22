Товары Reebok вернутся в Россию

Товары спортивного бренда Reebok вновь вернутся на полки магазинов в России. Продавцом выступит российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO, однако точных сроков начала продаж пока нет.
Компания в понедельник, 22 августа, запустила рассылку письма покупателям, в которых говорится, что «Фло Обувь Ру» получила право осуществлять продажи товаров бренда в России.
Точные сроки начала продаж не указаны, информация будет обновляться.
В середине мая «Коммерсантъ» сообщил, что российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing (развивает бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno). Позднее председатель правления FLO Мехмет Зийлан заявил, что турецкий холдинг договаривается о покупке более 100 магазинов российского подразделения Reebok.
С 2005 года Reebok принадлежал структурам Adidas, а в марте был продан американской Authentic Brands Group (ABG). На сайте ABG говорится, что компания с 20 марта приостановила работу на российском рынке.
Фото на обложке: Unsplash
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