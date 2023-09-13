Стартап Refocus основателей Qmarketing закрылся из-за финансовых трудностей – компания столкнулась с просрочкой платежей от клиентов и сложностями с привлечением инвестиций. Онлайн-школу Refocus в начале 2022 года запустили Роман Кумар Виас, Игорь Винидиктов и Александр Соловьев.

Сооснователь онлайн-школы Refocus Роман Кумар Виас сообщил Forbes о закрытии компании. По его словам, причиной стали финансовые трудности и сложности с привлечением инвестиций.

Основатели онлайн-школы маркетинга и дизайна Qmarketing Academy, 25% которой в ноябре 2021 года купил Skyeng, запустили Refocus в начале 2022 года. Онлайн-школа работала в Индонезии и на Филиппинах.

Роман Кумар Виас рассказал, что компания столкнулась с просрочками платежей от клиентов. Большинство студентов оплачивали курсы в рассрочку через партнера, но в феврале 2023 года платежи значительно сократились, из-за чего партнер стал реже одобрять рассрочки. По этой причине выручка стартапа резко упала – с $1,5 млн в январе 2023-ого до $100 тыс. в июне.

У Refocus также возникли сложности с привлечением инвестиций. Стартап планировал привлечь $13 млн и потратить их на запуск на новых рынках, но из-за сложившейся на венчурном рынке ситуации смог привлечь только $4,6 млн, плюс $2 млн личных средств вложили партнеры.

По итогу в июле 2023 года Refocus прекратил деятельность на Филиппинах, в сентябре – в Индонезии. У компании остались долги перед сотрудниками и клиентами – стартап планирует покрыть их за счет продажи активов.

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