Основатели Qmarketing планируют запустить онлайн-школу IT-профессий во Вьетнаме, Таиланде и Малайзии

Основатели маркетингового агентства Qmarketing и онлайн-школы маркетинга и дизайна Qacademy Роман Кумар Виас, Игорь Винидиктов и Александр Соловьев в начале 2022 года запустили образовательный проект в Индонезии и Филиппинах.
До конца года предприниматели планируют закрыть два инвестраунда общей суммой $13 млн для выхода во Вьетнам, Таиланд и Малайзию.
В настоящее время онлайн-школа IT-профессий Refocus — новый проект Кумар Виаса, Винидиктова и Соловьева — работает через несколько юрлиц. Головная компания зарегистрирована на Кипре, сообщает Forbes со ссылкой на Кумар Виаса.
Доли во всех компаниях распределены поровну, также доля около 5% есть у бывшего совладельца Skillbox и сооснователя EdTech-проекта Ebac в Бразилии Андрея Анищенко.
К августу продажи курсов онлайн-школы Refocus превысили $1,5 млн. Сейчас стартап работает на рынках Индонезии и Филиппин. На 2023 год запланирована экспансия во Вьетнам, Таиланд и Малайзию. Под это Refocus планирует привлечь $13 млн инвестиций.
- Чтобы продолжить рост, основатели намерены закрыть раунд на $3 млн в октябре — до этого они вкладывали в развитие средства, полученные за продажу Qacademy компании Skyeng.
- В декабре компания планирует привлечь еще $10 млн. На эти средства партнеры хотят запустить платформу во Вьетнаме, Таиланде и Малайзии в 2023 году.
Кумар Виас отмечает, что регион Юго-Восточной Азии «хорош своей удаленностью от всего происходящего в России», там «больше перспектив и меньше конкурентов».
Фото на обложке: Unsplash
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