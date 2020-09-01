Команды и специалисты могут подать заявку на участие в региональных хакатонах

Стартовал отбор участников региональных хакатонов конкурса «Цифровой прорыв». Победители каждого из них пройдут в финал. Призовой фонд конкурса составляет 50 млн рублей, а грантовый — 100 млн.

Подать заявку на участие в хакатонах могут как готовые команды, так и индивидуальные специалисты — руководители IT-проектов, аналитики, системные архитекторы, продакт-менеджеры, разработчики, дизайнеры, в том числе гейм-дизайнеры, маркетологи, а также студенты профильных вузов.

Команды ждут несколько региональных онлайн-хакатонов по 48 часов, во время которых они решат одну из задач партнеров, а также обучение с экспертами. Все участники смогут пройти оценку навыков и компетенций, а информация о самых лучших специалистах будет доступна партнерам — крупным компаниям и госорганизациям.

Задачи разделены по темам:

искусственный интеллект и большие данные;

интернет вещей;

кибербезопасность;

технологии в образовании;

цифровизация;

мобильная разработка.

Общий призовой фонд регионального этапа — до 24 млн рублей. Победители каждого хакатона пройдут в финал конкурса «Цифровой прорыв». Также лучшие команды могут рассчитывать на финансирование из грантового фонда.

Все хакатоны пройдут онлайн, но организаторы планируют провести и офлайн-встречи с представителями индустрии. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.





Фото на обложке: TippaPatt / Shutterstock