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Российский сервис по обустройству дома Rerooms запустил нейросеть для создания дизайна интерьеров

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис по обустройству дома Rerroms запустил нейросеть для создания дизайна интерьеров. На первом этапе с ее помощью можно сгенерировать интерьерные варианты спальни. В планах добавить возможность создавать дизайн других помещений, используя реальные товары и мебель, которые можно будет купить на сайте.

Российский сервис по обустройству дома Rerooms запустил нейросеть для создания дизайна интерьеров

О запуске нейросети рассказали представители Rerooms.

В бесплатном сервисе можно создать дизайн интерьера спальни. Пользователю нужно указать предпочтения по интерьеру: цветовой гамме, стилю, оформлению стен, напольному покрытию. На основе предпочтений нейросеть сгенерирует четыре варианта дизайна.

В планах Rerooms добавить в сервис возможность создания дизайна интерьеров других помещений и использования реальные товаров и предметов, которые можно будет купить прямо на сайте.

«Наша нейросеть не приведет к отказу от исполнителей-людей. [...] Для нас основной целью такого нововведения является сокращение временных издержек дизайнера на определение предпочтений клиента», – отметил сооснователь Rerooms Дмитрий Борисов. 

Также Rerooms планирует добавить в сервис графический и текстовый интерфейсы для взаимодействия человека с нейросетью и возможностью давать замечания на ее работу.

В ноябре 2021 года девелопер «Самолет» купил 31,8% Rerooms. Сообщалось, что сделка позволит усилить компетенции группы по отделке и меблировке возводимого жилья.

В октябре 2020 года Rerooms привлек 18 млн рублей от Moscow Seed Fund.

Фото на обложке: mixphotos / Shutterstock

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