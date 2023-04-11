Треть предпринимателей в России живут на доход 75–100 тыс. рублей в месяц

«Билайн бизнес» проанализировал обезличенные данные об абонентах и выяснил, что средний доход трети российских предпринимателей (29,2%) составляет 75–100 тыс. рублей в месяц. С результатами исследования ознакомился RB.RU.

Основные выводы:



69% предпринимателей малого и среднего бизнеса в России — мужчины, причем половина из них — в возрасте от 35 до 44 лет.

Средний доход трети российских предпринимателей (29%) составляет 75–100 тыс. рублей в месяц. При этом тех, кто зарабатывает 100–150 тыс. рублей (24%), больше, чем тех, у кого доход 50–75 тыс. рублей (23%).

Анализ финансовых предпочтений показал, что больше всего предприниматели интересуются картами с кешбэком (62%), инвестициями (61%) и депозитами (33%). Среди кредитных продуктов потребительские кредиты интересуют 14%, ипотека и кредитные карты — 6% и 5% соответственно.

Аналитический отчет выявил некоторые черты образа жизни предпринимателей. Например, среди них популярен каршеринг, который попадает в область интересов чаще (39%), чем такси (28%). 35% пользователей интересует спорт, при этом 16% попавших в отчет абонентов предположительно являются спортивными фанатами.

«Билайн бизнес» проанализировал обезличенные данные об абонентах и оказанных услугах связи и составил портрет владельцев малого и среднего российского бизнеса на основе агрегированной выборки клиентов. Выборка включила 70 тыс. предпринимателей.

Для исследования использовалась предсказательная математическая модель, основанная на информации о платежах за услуги связи, регистрации в роуминговых сетях, нагрузке на базовые станции.

Ранее исследование hh.ru и Miranna.io показало, что каждой третьей женщине в России при увольнении хватит финансовой подушки только на месяц. В сложных финансовых обстоятельствах женщины, в отличие от мужчин, склонны в большей степени полагаться на поддержку близких и в меньшей — на собственные сбережения.

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