Только 9% предпринимателей знают о празднике МСП 27 июня — опрос

Только 9% российских предпринимателей знают о Дне микро-, малых и средних предприятий (МСП), который отмечается во всем мире 27 июня, показал опрос IFORS Research (подготовлен по просьбе RB.ru). Праздник был утвержден Генассамблеей ООН в 2017 году, чтобы повысить информированность о вкладе бизнеса в мировую экономику.

Первой страной, которая выступила с инициативой праздника, стала Аргентина. Об этом знают только 5% предпринимателей.

Почти половина предпринимателей (46%) считают, что этот праздник проводится ежегодно с целью обратить внимание на важную роль МСП в экономике и развитии страны. Почти столько же (45%) считают, что он нужен для привлечения внимания общественности и бизнес-сообществ к проблемам бизнеса.

В следующем году провести какие-либо мероприятия, приуроченные к международному дню МСП, планируют 38% предпринимателей. Из тех, кто планирует провести мероприятия, 21% хотели бы устроить бизнес-дискуссии с коллегами по отрасли, 36% — провести практические семинары с экспертами, 64% — встретиться с владельцами бизнеса (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

Опрос IFORS Research проведен в июне 2021 года. В исследовании приняли участие 1 000 предпринимателей средних, малых и микрокомпаний различных отраслей, ведущих свою деятельность в России.

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