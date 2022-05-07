Европейские банки выделили $10 млрд резервных средств на случай ухода из России или сокращения деятельности в стране, оценила Financial Times. Такую возможность кредитные организации начали рассматривать из-за спецоперации на Украине.

Financial Times оценила резервы западных банков на случай ухода из России в $10 млрд