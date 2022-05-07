Financial Times оценила резервы западных банков на случай ухода из России в $10 млрд

Европейские банки выделили $10 млрд резервных средств на случай ухода из России или сокращения деятельности в стране, оценила Financial Times. Такую возможность кредитные организации начали рассматривать из-за спецоперации на Украине.
Газета подсчитала, что совокупные вложения иностранных банков в Россию составляют $86 млрд, численность штата в стране составляет порядка 40 тыс. сотрудников.
- Французская Societe Generale выделила €561 млн резервов на первый квартал. В апреле стало известно, что банк продает свою долю в «Росбанке» «Интерросу» Владимира Потанина.
- Французский банк Crédit Agricole заявил, что зарезервировал €389 млн и спишет €195 млн на общую стоимость капитала своего украинского бизнеса. В марте организация заявила, что приостанавливает деятельность в России.
- Швейцарский UBS сообщил, что сократил свои риски на треть, до $400 млн, но это привело к затратам в размере $100 млн. Правила ЕС и Швейцарии, запрещающие принимать депозиты на сумму более €100 тыс. от россиян, не имеющих права жить в Европейской экономической зоне, затронули 0,7% активов.
- Американская Citigroup заявила о возможных убытках в $3 млрд. В апреле банк выделил $1 млрд на свои финансовые операции в России. Citigroup пытается продать свой российских бизнес с прошлого года.
- JPMorgan зарезервировал $300 млн в случае убытков от российского рынка. В организации предупреждали, что потери в итоге могут составить $1 млрд.
- Goldman Sachs уведомил, что уже потерпел убытки на $300 млн от связанных с Россией и Украиной инвестиций.
- Австрийский Raiffeisen Bank International (материнская структура российского «Райффайзенбанка») выделил на возможные потери €319 млн. 6 мая компания заявила, что прекратила отношения с частью российских банков. В головном офисе уточнили, что решение не касается российской «дочки».
Фото на обложке: Unsplash
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