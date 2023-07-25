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Россияне стали лидерами по оформлению ВНЖ в Турции в 2022 году

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Россияне стали лидерами по оформлению вида на жительство в Турции в 2022 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института статистики страны Turkstat. В минувшем году они получили 99 898 документов для долгосрочного проживания, это четверть от общего числа выданных Турцией ВНЖ.

Россияне стали лидерами по оформлению ВНЖ в Турции в 2022 году

Стамбул оказался на первом месте среди городов, которые выбирали иммигранты для проживания. По итогам прошлого года в городе проживало 35,4% иностранцев. На втором месте Анталья — около 15%. В Анкаре по итогам 2022 года проживали только 5,4% иностранных граждан.

В общей сложности за прошлый год вид на жительство в Турции получили свыше 408 тыс. человек. Такие документы в минувшем году активно оформляли граждане Украины — 32 тыс. человек, граждане Ирана — 26 тыс, а также граждане Афганистана и Ирака — 24 тыс. и 22 тыс. соответственно.

Относительно 2021 года число россиян, получивших в Турции ВНЖ, увеличилось на 77%. По данным Bloomberg, в 2022 году россияне учредили в Турции более 1,3 тыс. компаний, что на 670% больше, чем годом ранее.

Право на оформление вида на жительство в Турции, в частности, дают сделки с недвижимостью.

Ранее в июле СМИ писали, что Турция прекратила выдачу ВНЖ в Стамбуле для всех иностранцев. Позднее турецкое МВД опровергло эти данные, указав, что ограничение относится только к 10 районам города.

Фото на обложке: Unsplash

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