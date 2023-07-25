Россияне стали лидерами по оформлению ВНЖ в Турции в 2022 году

Россияне стали лидерами по оформлению вида на жительство в Турции в 2022 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института статистики страны Turkstat. В минувшем году они получили 99 898 документов для долгосрочного проживания, это четверть от общего числа выданных Турцией ВНЖ.

Стамбул оказался на первом месте среди городов, которые выбирали иммигранты для проживания. По итогам прошлого года в городе проживало 35,4% иностранцев. На втором месте Анталья — около 15%. В Анкаре по итогам 2022 года проживали только 5,4% иностранных граждан.

В общей сложности за прошлый год вид на жительство в Турции получили свыше 408 тыс. человек. Такие документы в минувшем году активно оформляли граждане Украины — 32 тыс. человек, граждане Ирана — 26 тыс, а также граждане Афганистана и Ирака — 24 тыс. и 22 тыс. соответственно.

Относительно 2021 года число россиян, получивших в Турции ВНЖ, увеличилось на 77%. По данным Bloomberg, в 2022 году россияне учредили в Турции более 1,3 тыс. компаний, что на 670% больше, чем годом ранее.

Право на оформление вида на жительство в Турции, в частности, дают сделки с недвижимостью.

Ранее в июле СМИ писали, что Турция прекратила выдачу ВНЖ в Стамбуле для всех иностранцев. Позднее турецкое МВД опровергло эти данные, указав, что ограничение относится только к 10 районам города.

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