В 2022 году число открытых россиянами компаний в Турции выросло на 670%

В 2022 году россияне учредили в Турции более 1,3 тыс. компаний. Такие данные приводит Bloomberg со ссылкой на аналитический центр The Economic Policy Research Foundation of Turkey. Это на 670% больше, чем годом ранее.

Эта тенденция прослеживается на турецком рынке недвижимости, где почти 25% всех покупок были совершены россиянами. Владение недвижимостью облегчает получение ВНЖ или гражданство. Также этот факт позволяет эффективнее развивать бизнес.

Как пишет издание, отказ главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана присоединяться к антироссийским санкциям сделал страну одним из наиболее привлекательных мест для инвесторов, которые пытаются обойти санкционные ограничения. В частности, это касается российских олигархов, отмечает Bloomberg.

В начале года Союз палат и товарных бирж Турции сообщил данные о количестве открытых в 2022 году предприятий с участием иностранного капитала. Большинство таких организаций запустили граждане РФ.

В марте сообщалось, что Турция без предупреждения прекратила транзит санкционных товаров в Россию, которые поставлялись по схеме параллельного импорта. Позднее отгрузка возобновилась.

Тренд на релокацию оказал влияние и на другие страны ближнего зарубежья. За минувший год в Армении было открыто около 2,5 тыс. юрлиц с участниками из России, а также 4 тыс. ИП.

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