Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Рестораторы намерены подключиться к эксперименту по онлайн-продаже вина

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) 7 февраля обратилась к спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко с просьбой снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для рынка общепита. Рестораторы планируют подключиться к эксперименту онлайн-продажи вина до 1 ноябре чере «Почту России».

Рестораторы намерены подключиться к эксперименту по онлайн-продаже вина

В отрасли уверены, что это значительно расширит и увеличит каналы продаж российского вина в сфере общепита и позволит сохранить рабочие места, узнал «Коммерсантъ».

Это будет удобно для потребителей и «отчасти поможет борьбе с теневой продажей алкоголя», считает советник президента ФРиО Ирина Благовещенская.

Эксперты считают, что включение рестораторов в эксперимент вынужит их получать для этого отдельные лицензии. Им также будет сложно конкурировать с ритейлом, где цены заметно ниже.

Эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года. Он продлится до 31 июля 2026 года. Покупателям нужно будет подтвердить свой возраст: или показать паспорт курьеру, или использовать Единую систему идентификации и аутентификации.

Присоединиться к нему захотели и маркетплейсы. Для них это шанс увеличить средний чек и, как следствие, возможность развивать бизнес.

Фото на обложке: Unsplash

RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Додо Пицца» в 2023 году откроет заведения в восьми новых странах
  2. 2 Что нужно знать, принимая иностранца на работу в общепит в 2023 году?
  3. 3 Открыть ресторан в 2023 году: тренды, особенности, маркетинговая стратегия
  4. 4 На встрече HSE Business Club обсудят, как построить миллиардный бизнес на еде
  5. 5 Хотите повысить эффективность работы ресторана? Вот 5 IT-решений, чтобы это сделать
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2023

PR-акселератор

14 февраля 2023

Sber500

15 февраля 2023

Data Fusion Awards 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

7 компаний, которые зарабатывают миллионы долларов при 0 сотрудников

Новости

Аналитики спрогнозировали трансформацию IT-рынка России и бум внештатной занятости и фриланса

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Колонки

23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента

Истории

Паралич собеседования. Почему мы мешаем себе получить желанную работу