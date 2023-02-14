Рестораторы намерены подключиться к эксперименту по онлайн-продаже вина

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) 7 февраля обратилась к спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко с просьбой снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для рынка общепита. Рестораторы планируют подключиться к эксперименту онлайн-продажи вина до 1 ноябре чере «Почту России».

В отрасли уверены, что это значительно расширит и увеличит каналы продаж российского вина в сфере общепита и позволит сохранить рабочие места, узнал «Коммерсантъ».

Это будет удобно для потребителей и «отчасти поможет борьбе с теневой продажей алкоголя», считает советник президента ФРиО Ирина Благовещенская.

Эксперты считают, что включение рестораторов в эксперимент вынужит их получать для этого отдельные лицензии. Им также будет сложно конкурировать с ритейлом, где цены заметно ниже.

Эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года. Он продлится до 31 июля 2026 года. Покупателям нужно будет подтвердить свой возраст: или показать паспорт курьеру, или использовать Единую систему идентификации и аутентификации.

Присоединиться к нему захотели и маркетплейсы. Для них это шанс увеличить средний чек и, как следствие, возможность развивать бизнес.

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