Рестораторы намерены подключиться к эксперименту по онлайн-продаже вина

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) 7 февраля обратилась к спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко с просьбой снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для рынка общепита. Рестораторы планируют подключиться к эксперименту онлайн-продажи вина до 1 ноябре чере «Почту России».
В отрасли уверены, что это значительно расширит и увеличит каналы продаж российского вина в сфере общепита и позволит сохранить рабочие места, узнал «Коммерсантъ».
Это будет удобно для потребителей и «отчасти поможет борьбе с теневой продажей алкоголя», считает советник президента ФРиО Ирина Благовещенская.
Эксперты считают, что включение рестораторов в эксперимент вынужит их получать для этого отдельные лицензии. Им также будет сложно конкурировать с ритейлом, где цены заметно ниже.
Эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года. Он продлится до 31 июля 2026 года. Покупателям нужно будет подтвердить свой возраст: или показать паспорт курьеру, или использовать Единую систему идентификации и аутентификации.
Присоединиться к нему захотели и маркетплейсы. Для них это шанс увеличить средний чек и, как следствие, возможность развивать бизнес.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Додо Пицца» в 2023 году откроет заведения в восьми новых странах
- 2 Что нужно знать, принимая иностранца на работу в общепит в 2023 году?
- 3 Открыть ресторан в 2023 году: тренды, особенности, маркетинговая стратегия
- 4 На встрече HSE Business Club обсудят, как построить миллиардный бизнес на еде
- 5 Хотите повысить эффективность работы ресторана? Вот 5 IT-решений, чтобы это сделать
ВОЗМОЖНОСТИ
14 февраля 2023
14 февраля 2023
15 февраля 2023