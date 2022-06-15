Ритейлеры смогут покупать и арендовать торговые площади ушедших компаний

До конца 2022 года российские ритейлеры смогут покупать или арендовать площади ушедших компаний. Ушедшая из России компания при этом должна соответствовать нескольким требованиям: быть подконтрольной иностранному юрлицу на момент сделки, а также являться розничным продавцом, который объявил о прекращении деятельности в России.
Новый порядок покупки и аренды торговых площадей вступает в силу с 15 июня. Закон об этом президент Владимир Путин подписал 11 июня, пишет ТАСС.
Компания также должна прекратить работу в России и иметь основания для признания подконтрольным иностранному юрлицу до 15 июня. Если все эти условия соблюдены, то российские ритейлеры до нового года могут купить площади ушедших из России компаний без ограничений.
После начала спецоперации на Украине ряд зарубежных компаний приостановили работу своих магазинов в России. Свои магазины временно закрыли H&M (бренды H&M, Cos, & Other Stories, Arket), Inditex (Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius), Uniqlo, IKEA и другие. Закрылись Starbucks, рестораны McDonald's, часть точек KFC и Pizza Hut и другие.
В мае владельцам торговых центров в России разрешили досрочно расторгать контракты с арендаторами из списка так называемых «недружественных» стран. Российские бизнесмены несут крупные убытки из-за особых условий договора.
В Москве по итогам первого квартала 2022 года арендные ставки в торговых центрах снизились на 5%. К концу года владельцы площадей могут потерять до 35% арендаторов и 30% годового дохода
Фото на обложке: zhu difeng /
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