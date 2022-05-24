Власти разрешили владельцам ТЦ досрочно расторгать контракты с арендаторами из недружественных стран

Владельцам торговых центров в России разрешили досрочно расторгать контракты с арендаторами из списка так называемых «недружественных» стран. Российские бизнесмены несут крупные убытки из-за особых условий договора.
Постановление о праве собственников ТЦ расторгать договоры аренды с клиентами из «недружественных» стран подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сообщение опубликовано в Telegram-канале правительства РФ.
Глава кабмина уточнил, что в некоторых случаях договор аренды заключается на таком условии, что арендная плата напрямую привязана к выручке арендатора. После начала военной операции на Украине многие зарубежные бренды прекратили работу в России и, соответственно, перестали получать прибыль. Как следствие – арендодатели не получают от них арендную плату в полном объеме и несут убытки.
«Как правило, это касается довольно крупных арендаторов. Соответственно, и потери у владельцев помещений тоже существенные», – заявил Михаил Мишустин.
По подсчетам специалистов консалтинговой компании CBRE, к концу 2022 года владельцы торговых площадей в торговых центрах могут потерять до 35% арендаторов и 30% годового дохода.
Фото на обложке: VladFotoMag /
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