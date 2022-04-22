Владельцы ТЦ могут лишиться до 30% выручки до конца 2022

В Москве по итогам первого квартала 2022 года арендные ставки в торговых центрах снизились на 5%. К концу года владельцы площадей могут потерять до 35% арендаторов и 30% годового дохода.

В январе–марте в пяти самых популярных ТЦ с посещаемостью более 1 тыс. человек на 1 тыс. кв. м арендный платеж оказался минимальным за последние пять лет — 190,3 тыс. руб. за 1 кв. м, уточнили в CBRE «Коммерсанту».

Партнер Commonwealth Partnership Ольга Антонова объяснила это отменой индексации и фиксации курса валюты на более приемлемом для арендаторов уровне.

Пока потери владельцев московских торгцентров не столь критичные, несмотря на то, что зарубежные ритейлеры, приостановившие работу, стали платить за аренду меньше обычного, сказала руководитель направления по работе с ритейл-сетями «Магазина магазинов» Ксения Гревцова.

Они могут оставаться закрытыми и выполнять обязательства еще несколько месяцев, но уже летом нужно будет или продолжать, или прекращать операции, добавила старший директор ритейл-департамента CBRE Россия Марина Малахатько.

По данным Knight Frank Russia, в прошлом месяце доля свободных площадей в торгцентрах столицы выросла всего на 1 процентный пункт, до 13,3% год к году. Со второго квартала из-за приостановки деятельности зарубежных брендов количество свободных метров может увеличиться, не исключила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

Участники рынка считают, что значительная доля свободных помещений будет давить на ставку. К началу следующего года ставки могут снизиться на 15%, что значительно отразится на доходах арендодателей, которые и так в течение последних лет испытывают сложности.

В марте российские ТЦ решили перевести на фиксированную оплату аренды зарубежных ритейлеров, которые приостановили свою работу в России. Это станет обязательным условием для возобновления работы в стране. С отказавшимися ритейлерами разорвут отношения, оштрафуют и подадут на них в суд.

Ранее в Knight Frank прогнозировали, что российские торговые центры могут потерять 30–70% выручки в случае окончательного ухода большинства зарубежных брендов. Заменить их будет нечем, положение не спасут даже марки из дружественных стран и местные бренды.

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