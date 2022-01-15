В администрации США рассказали о причастности REvil к взлому Colonial Pipeline

В Белом доме США заявили о том, что один из задержанных хакеров из группировки REvil был причастен к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.
Об этом, как передает ТАСС, сообщила высокопоставленная представительница администрации США на специальном брифинге для журналистов, посвященном задержанию хакеров из организации REvil российскими спецслужбами.
«Мы полагаем, что один из тех, кто был задержан сегодня [в пятницу], несет ответственность за атаку на Colonial Pipeline прошлой весной», — заявила чиновница.
В мае 2021 года крупнейшая топливная трубопроводная компания США подверглась хакерской атаке. Предположительно, с применением программы-вымогателя. Атаку приписывали организации DarkSide.
В пятницу ФСБ совместно с МВД задержала 14 членов киберпреступной группировки REvil, в ходе которой изъяли 426 млн рублей, $600 тысяч, €500 тысяч и 20 автомобилей премиум-класса.
REvil обвиняется в посягательствам на информационные ресурсы зарубежных IT-компаний с использованием вредоносного ПО, шифрования информации и вымогательства денег за ее дешифрование.
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