В истории со взломом трубопроводного оператора США нашли «русский след»

Атаку на системы американского трубопроводного оператора Colonial Pipeline могли совершить хакеры из России. Такое мнение опубликовал CNN со ссылкой на бывшего чиновника из сферы кибербезопасности, имя которого не раскрывается.

Кибератаку, по версии телеканала, совершила группировка DarkSide, которая обычно якобы нападает на объекты в тех странах, в которых не говорят по-русски. Агентство Bloomberg при этом отмечает, что DarkSide, которая организована летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. При этом NBC подчеркнул, что атака совершалась в рамках «преступной схемы» и не была инициирована властями.

Ранее компания Colonial Pipeline заявила, что на нее совершили кибератаку. Как предполагается, нападение было с применением программы-вымогателя.

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