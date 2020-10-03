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РФПИ сообщил об инвестициях в Mail.ru Group

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что вложился в Mail.ru Group при размещении глобальных депозитарных расписок (GDR) и конвертируемых облигаций компании. Об этом говорится в сообщении фонда.

РФПИ сообщил об инвестициях в Mail.ru Group

Сумма инвестиций не раскрывается.

В настоящее время РФПИ и Mail.ru Group являются партнерами по ряду направлений, прежде всего, в рамках совместного предприятия (СП) «AliExpress Россия». Часть средств, полученных от размещения ценных бумаг, Mail.ru Group направит на развитие СП.

Участие в размещении Mail.ru Group, помимо РФПИ, приняли крупные стратегические инвесторы, в том числе, китайская Tencent, Prosus (подразделение южноафриканской Naspers Group).

В конце сентября интернет-компания объявила о решении разместить на Лондонской фондовой бирже GDR) и конвертируемые облигации на общую сумму в $600 млн со сроком погашения в 2025 году. Компания планировала направить средства на развитие и поддержку бизнеса, финансирование будущих сделок, инвестиции в «AliExpress Россия» и СП со Сбербанком «O2O Холдинг».

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