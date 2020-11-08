Retail Innovation Tech Alliance начал третий отбор технологических стартапов в сфере ритейла

Retail Innovation Tech Alliance (RITA) в составе X5 Retail Group, «Билайн», «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff запустили третий отбор стартапов в России, странах СНГ, Северной и Восточной Европы.

В новый набор к участию приглашаются стартапы на стадии готового продукта или MVP (минимально жизнеспособный продукт — прим. Rusbase). Партнеры альянса ждут заявки от команд, решения которых направлены на улучшение процессов, связанных с офлайн- и онлайн-ритейлом.

По результатам будут выбраны 15 команд, которые получат возможность доработать MVP и проверить работоспособность своего технологического решения, запустить пилот с одним или сразу несколькими партнерами RITA.

Оператором скаутинга выступает компания GoTech Innovation.

Подать заявку можно до 13 ноября по ссылке.

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