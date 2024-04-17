Роскомнадзор заблокировал сайт облачного провайдера Amazon Web Services. Ранее в апреле ведомство применило такие же меры к ресурсам нескольких провайдеров хостинга — все они не исполнили требования закона о «приземлении».
Роскомнадзор применил меру полного ограничения доступа к сайту облачного провайдера Amazon Web Services. Информация об этом отражена на сайте ведомства.
Сообщается, что блокировка сайта Amazon Web Services началась 15 апреля 2024 года. С 27 октября 2023 года к ресурсу применялся запрет на поисковую выдачу.
Amazon Web Services не исполнила требования российского закона о «приземлении». Под него попадают компании, аудитория сайтов которых в России превышает 500 тыс. человек в день. Закон обязывает такие компании открыть офис в России, создать форму для обратной связи с пользователям на своем сайте, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
12 апреля Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких хостинг–провайдеров. Ранее к интернет–ресурсам «неприземлившихся» в России компаний применяли меры в виде ограничения на поисковую выдачу.
Фото на обложке: Michael Vi /
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