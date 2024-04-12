Роскомнадзор начал блокировать сайты «неприземлившихся» в России хостинг–провайдеров

Роскомнадзор начал блокировать сайты «неприземлившихся» в России иностранных компаний. Ранее не сообщалось о применении таких значительных мер за неисполнение закона, ведомство ограничивалось запретом на поисковую выдачу.

Роскомнадзор начал блокировать сайты иностранных компаний, которые не исполнили требования российского закона о «приземлении». Блокировки начались с конца марта, пишет РБК.

По данным с сайта ведомства, ограничения применяются к интернет–ресурсам семи компаний. На данный момент доступа нет только к сайтам двух из них. Ранее к сайтам «неприземлившихся» в России иностранных компаний применяли меры в виде ограничения на поисковую выдачу.

Российский закон о «приземлении» вступил в силу 1 января 2022 года. Под него попадают компании, аудитория сайтов которых в России превышает 500 тыс. человек в день. Закон обязывает такие компании открыть офис в России, создать форму для обратной связи с пользователям на своем сайте, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Список попадающих под требования закона компаний регулярно расширяется, в октябре 2023 года в него внесли агрегатор для поиска билетов Aviasales.

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