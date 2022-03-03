Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к «ложной рекламе»

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространять «ложные сведения» в России о «спецоперации» на Украине. Такие сообщения искажают у россиян восприятие о происходящем.

Федеральная служба направила соответствующее письмо в ООО «Гугл», которое отвечает за рекламную деятельность компании в России, говорится на сайте Роскомнадзора.

По данным Роскомнадзора, YouTube массово демонстрирует рекламные кампании по дезинформации россиян. Подобная реклама, заявляют в ведомстве, не имеет возрастной маркировки, чем нарушает как правила самого видеохостинга, так и действующее российское законодательство. К тому же, подобная реклама, по заверению службы, формирует протестные настроения.

В связи с этим служба потребовала от администрации YouTube скорее пересмотреть условия модерации рекламного контента и прекратить показывать его российским пользователям. «Ведомство считает недопустимым использование YouTube в информационной войне против России, в том числе с задействованием рекламных возможностей платформы», — заявили там.

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