«Дзен», Rutube и Twitch внесли в реестр соцсетей Роскомнадзора

«Дзен», Rutube и Twitch попали в специальный реестр социальных сетей Роскомнадзора. Теперь эти ресурсы обязаны самостоятельно находить и блокировать размещенную у себя запрещенную информацию. В реестр попадают сервисы, ежедневная аудитория которых превышает 500 тыс. человек.
Роскомнадзор расширил специальный реестр социальных сетей. В список попали «Дзен», Rutube и Twitch, говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.
В реестр социальных сетей попадают ресурсы, ежедневная аудитория которых превышает 500 тыс. человек. В нем уже находятся «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, TikTok и другие.
Реестр был создан в сентябре 2021 года. Входящие в него ресурсы обязаны самостоятельно находить и блокировать размещенную запрещенную информацию, а также разместить у себя счетчик посещаемости и электронную форму для обратной связи пользователей.
В марте 2022 года Роскомнадзор исключил из реестра принадлежащие Meta Platforms (деятельность признана экстремистской на территории РФ и запрещена) сервисы Facebook и Instagram.
Фото на обложке: AlexandraPopova /
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