Роскомнадзор разблокирует Telegram

Роскомнадзор решил снять ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру "Телеграмм"», — говорится в сообщении.

Ведомство «позитивно оценивает высказанную основателем "Телеграмм" готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

4 июня основатель Telegram Павел Дуров заявлял в своем Telegram-канале, что с момента блокировки мессенджера в России сервис усовершенствовал методы обнаружения и удаления пропаганды экстремизма. При этом Дуров указал на политику конфиденциальности Telegram и заявил, что приватность сообщений сохраняется.

Доступ к Telegram в России был заблокирован в апреле 2018 года, поводом послужил отказ основателя Telegram передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Приложение при этом было доступно в магазинах App Store и Google Play.

Глава «Агоры» Павел Чиков (организация защищала интересы Telegram в российских судах) считает, что в разблокировке мессенджера «непонятно примерно ничего».

Он приводит в пример три решения судов о признании законным требований властей о блокировке:

— штраф мирового судьи на непредоставление ключей шифрования;

— решение Верховного суда РФ о законности приказа ФСБ;

— решение суда о законности блокировки.

Также Чиков обратил внимание на вопрос наличия Telegram в Реестре организаторов распространения информации в сети «Интернет».

«Решение разблокировать Telegram, по нашему пониманию, не должно привести к потере статуса жертвы в ЕСПЧ и снятию дела с рассмотрения. Отказ от блокировки популярного интернет-сервиса — хороший шаг, свидетельствующий о здравомыслии властей. Однако то, в каком виде он сделан — отсутствие признания нарушений, отказ от выплаты компенсации и неустранение системных проблем законодательства и практики его применения — снижает его ценность и само по себе не свидетельствует о повороте интернет-регулирования в России в сторону защиты приватности», — считает Чиков.

Фото: Unsplash