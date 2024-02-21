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Активы автодилера «Рольф» взыскали в пользу государства

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Активы автодилера «Рольф» взыскали в пользу государства. Решение вынес суд Петербурга по иску Генеральной прокуратуры. Акции «Рольфа» с конца 2023 года находились во временном управлении Росимущества.

Активы автодилера «Рольф» взыскали в пользу государства

Суд Петербурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании в пользу государства активов автодилера «Рольф». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Генпрокуратура просила обратить в доход государства акции «Рольфа» и доли в капиталах «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех».

В декабре 2023 года активы «Рольфа» передали во временное управления Росимуществу. Основатель компании Сергей Петров назвал это правовым беспределом.

В 2019 году в отношении Сергея Петрова и менеджеров «Рольфа» завели уголовное дело о незаконном выводе за границу 4 млрд рублей. Петрова объявили в международный розыск, нескольких менеджеров арестовали заочно, Анатолию Кайро дали 8,5 лет колонии.

Фото на обложке: Kekyalyaynen / Shutterstock

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