Активы автодилера «Рольф» взыскали в пользу государства. Решение вынес суд Петербурга по иску Генеральной прокуратуры. Акции «Рольфа» с конца 2023 года находились во временном управлении Росимущества.
Суд Петербурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании в пользу государства активов автодилера «Рольф». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Генпрокуратура просила обратить в доход государства акции «Рольфа» и доли в капиталах «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех».
В декабре 2023 года активы «Рольфа» передали во временное управления Росимуществу. Основатель компании Сергей Петров назвал это правовым беспределом.
В 2019 году в отношении Сергея Петрова и менеджеров «Рольфа» завели уголовное дело о незаконном выводе за границу 4 млрд рублей. Петрова объявили в международный розыск, нескольких менеджеров арестовали заочно, Анатолию Кайро дали 8,5 лет колонии.
Фото на обложке: Kekyalyaynen /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Самые ожидаемые IPO 2022 года
- 2 ЦБ установил факт манипулирования рынком на фоне якобы поданного заявления о банкротстве «СПБ Биржи»
- 3 Минцифры скорректирует правила включения предприятий в реестр аккредитованных IT-компаний
- 4 Расчётный счёт для ИП: как открыть и в чём его преимущества
- 5 Бюджет получил почти 6 млрд рублей антимонопольных штрафов за 2023 год
ВОЗМОЖНОСТИ
21 февраля 2024
22 февраля 2024
23 февраля 2024