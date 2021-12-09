«Рольф» приступил к подготовке IPO во втором полугодии 2022 года

Автодилер «Рольф» рассматривает возможность первичного публичного размещения акций (IPO) во втором полугодии 2022 года. Руководство компании уверено, что судебный иск к бывшему владельцу «Рольф» не помешает привлечению инвесторов.

О подготовке автодилера к IPO Bloomberg сообщила гендиректор компании Светлана Виноградова. По ее словам, постановление подмосковного суда о замораживании активов стоимостью 12,85 млрд рублей по уголовному иску к бывшему владельцу компании Сергею Петрову, обжалованием которого сейчас занимается «Рольф», не повлияет на планы IPO во второй половине 2022 года.

«Размещение наших облигаций сразу после уголовных обвинений показало нам, насколько интересна наша компания инвесторам. Стало ясно, что уголовные обвинения в адрес конкретных лиц не имеют никакого отношения ни к компании, ни к тому, как она функционирует», — заявила Виноградова.

Основатель компании Сергей Петров попал под уголовное преследование вместе с несколькими топ-менеджерами компании в 2019 году. Они подозреваются в незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд рублей.

27 ноября 2021 года суд заблокировал счета автодилера «Рольф» в рамках расследования о выводе средств за рубеж. 30 ноября 2021 года Генпрокуратура подала иск в Химкинский суд Московской области о взыскании 12,85 млрд рублей с автодилера «Рольф» и Сергея Петрова.

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