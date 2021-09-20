В России будут выпускать комплектующие для иномарок

Литейный завод «Росалит» в 2022 году запустит серийное производство комплектующих для двигателей к автомобилям марок Hyundai, Kia, Citroen и Peugeot.

Для этого предприятию выделили кредитных средств на 323 млн рублей. Средства пойдут на покупку автоматизированного комплекса с машиной литья, интеллектуальной системой настройки пресс-форм, фотодатчиками, роботами съемщиками и смазчиками, сообщило агентство «Прайм».

Запуск ожидается в первом квартале следующего года. В 2023 году завод планирует выпускать комплектующие для двигателей к Ford, сообщил «Прайм» со ссылкой на Фонд развития промышленности.

В рамках проекта предприятие будет изготавливать нижние части блока цилиндра для двигателя NU 2.0 к Hyundai i40, Hyundai Tucson, Kia Cerato, Kia Cerato Koup, Kia Soul, Kia Sportage, головок блока цилиндров для турбодвигателя 2.2 к фургону Ford Transit и блоков цилиндра двигателей DV6 для фургонов Citroen Berlingo и Peugeot Partner.