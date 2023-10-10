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Роскачество зафиксировало рост ботов в приложениях для знакомств — ими управляет ChatGPT

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В Роскачестве сообщили о росте числа поддельных аккаунтов в сервисах знакомств Likeyou, MeetMe, OkCupid, Plenty и других. По версии ведомства, этими аккаунтами управляют GPT-боты.

Роскачество зафиксировало рост ботов в приложениях для знакомств — ими управляет ChatGPT

«Клонинование голоса, имитация образа, дипфейки в схемах преступников — вот список возможностей, которые уже применяются в целях обмана в западных странах. Волна доходит и до России», — уверяют в организации.

Алгоритмы ведут себя естественно, и некоторые пользователи не замечают подвоха. При этом бот активно собирает личную информацию, говорится в сообщении Роскачества.

Чтобы защититься в виртуальном пространстве, там советуют «быть бдительным, обращаться к надежным источникам информации и следить за развитием информационных технологий».

Ранее стало известно о приложении SciMatch, которое использует технологии искусственного интеллекта и находит идеального партнера по селфи.

Фото на обложке: Unsplash

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