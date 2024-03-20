Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Роскачество оценило возможность превращения iPhone в «кирпич» в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Компании Google и Apple имеют техническую возможность отключить все свои смартфоны в России, и при подобном сценарии гаджеты превратятся в «кирпичи», сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Роскачество оценило возможность превращения iPhone в «кирпич» в России

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что допускает при некотором сценарии, что американская Apple может отключить все iPhone на территории РФ, а Google — непрошитые телефоны на Android.

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как блокируются краденые устройства», — пояснил Кузьменко, которого цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, в случае с Apple гаджет будет полностью заблокирован, пользователи потеряют все данные на нем. Владельцы Android смогут спасти информацию, однако само устройство будет почти невозможно вернуть к жизни.

В то же время в Роскачестве выразили сомнение в том, что американские корпорации пойдут на такой шаг. Кузьменко пояснил, что на смартфонах нет указания на то, для какой страны они произведены, а в лицензионном соглашении нет подобных условий для блокировки.

Также подобный шаг может обернуться для корпораций «огромным репутационным ущербом и многомилионными исками», добавил представитель Роскачества.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Samsung Galaxy Note 9 обошел новинки iPhone в новом рейтинге Роскачества и ICRT
  2. 2 «Роскачество» назвало лучшие смартфоны в 2018 году
  3. 3 Apple планирует добавить в iPhone системы искусственного интеллекта от Google — Bloomberg
  4. 4 Российская «дочка» Google приступила к взысканию долгов
  5. 5 15 ошибок, которые нельзя допускать при размещении приложений в App Store и Google Play

ВОЗМОЖНОСТИ

20 марта 2024

Умный помощник для тендеров

25 марта 2024

Стартап-тур 2024 (Омск)

25 марта 2024

TTD: Технологии для жизни

Все ВОЗМОЖНОСТИ