Роскачество оценило возможность превращения iPhone в «кирпич» в России

Компании Google и Apple имеют техническую возможность отключить все свои смартфоны в России, и при подобном сценарии гаджеты превратятся в «кирпичи», сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что допускает при некотором сценарии, что американская Apple может отключить все iPhone на территории РФ, а Google — непрошитые телефоны на Android.
«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как блокируются краденые устройства», — пояснил Кузьменко, которого цитирует РИА Новости.
По словам эксперта, в случае с Apple гаджет будет полностью заблокирован, пользователи потеряют все данные на нем. Владельцы Android смогут спасти информацию, однако само устройство будет почти невозможно вернуть к жизни.
В то же время в Роскачестве выразили сомнение в том, что американские корпорации пойдут на такой шаг. Кузьменко пояснил, что на смартфонах нет указания на то, для какой страны они произведены, а в лицензионном соглашении нет подобных условий для блокировки.
Также подобный шаг может обернуться для корпораций «огромным репутационным ущербом и многомилионными исками», добавил представитель Роскачества.
Фото на обложке: Unsplash
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