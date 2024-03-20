Роскачество оценило возможность превращения iPhone в «кирпич» в России

Компании Google и Apple имеют техническую возможность отключить все свои смартфоны в России, и при подобном сценарии гаджеты превратятся в «кирпичи», сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что допускает при некотором сценарии, что американская Apple может отключить все iPhone на территории РФ, а Google — непрошитые телефоны на Android.

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как блокируются краденые устройства», — пояснил Кузьменко, которого цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, в случае с Apple гаджет будет полностью заблокирован, пользователи потеряют все данные на нем. Владельцы Android смогут спасти информацию, однако само устройство будет почти невозможно вернуть к жизни.

В то же время в Роскачестве выразили сомнение в том, что американские корпорации пойдут на такой шаг. Кузьменко пояснил, что на смартфонах нет указания на то, для какой страны они произведены, а в лицензионном соглашении нет подобных условий для блокировки.

Также подобный шаг может обернуться для корпораций «огромным репутационным ущербом и многомилионными исками», добавил представитель Роскачества.

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