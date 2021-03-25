Роскомнадзор предложил проверять паспорт при регистрации в соцсетях

Новые пользователи соцсетей и мессенджеров будут предоставлять номер своего паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Такие новшества Роскомнадзор предложил для внесения поправками в закон «О персональных данных», сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас документ с предлагаемыми изменениями выложен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения. В случае принятия с 1 июля интернет-площадки будут спрашивать согласие пользователей на обработку персональных данных через собственные платформы или предлагать воспользоваться верификацией через ЕИС Роскомнадзора.

Во втором случае система будет обращаться к порталу «Госуслуги» и потребует от владельцев аккаунтов введения в специальную форму ФИО, реквизитов паспорта, адреса места жительства, номера телефона и электронной почты. В документе не уточняется, какие сведения должны требовать интернет-площадки, если пользователь выберет идентификацию через их платформу сбора согласий.

В варианте с ЕИС Роскомнадзора сведения при необходимости могут передаваться другим ведомствам, в этом эксперты усмотрели риск утечек данных, уточняет издание. Например, представитель «Ассоциации юристов России» Борис Едидин полагает, что такой «суперагрегатор согласий» станет популярной мишенью для злоумышленников.

«Ни Роскомнадзору, ни соцсетям ни к чему такой объем данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу», — приводит «Ъ» мнение эксперта «Роскомсвободы» Михаила Третьяка.

Гендиректор сервиса знакомств Mamba Андрей Бронецкий пояснил изданию, что новое регулирование находится «в русле общих трендов по работе с данными пользователей», но соцсети, вероятно, не станут использовать ЕИС Роскомнадзора, так как пользователи «возможно, будут с опасением смотреть на предложение предоставить паспортные данные».

Представители сервиса «Авито» сообщили «Ъ», что поддерживают инициативу и сами будут прорабатывать механизм реализации новых норм. Facebook, Google, «Одноклассники», «ВКонтакте», ICQ и Роскомнадзор не ответили на запрос издания.

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Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock