Роскомнадзор исключил Spotify из перечня компаний на «приземление» в РФ

Роскомнадзор исключил шведскую Spotify AB из списка компаний, которых затрагивает закон «о приземлении», узнал «Интерфакс».
Закон «о приземлении» действует с 1 января 2022 года. Он требует от всех иностранных IT-компаний с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. человек открытия представительства в стране. Норма также обязывает зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и обеспечить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи.
«На основании заявления и в связи с посещаемостью менее 500 тыс. российских пользователей Роскомнадзор исключил компанию Spotify AB из перечня иностранных лиц, подлежащих "приземлению"», — сообщили агентству в ведомстве в ответ на соответствующий запрос.
Изначально шведская компания согласилась соответствовать требованию закона и уже через месяц после вступления в силу открыла в РФ представительство.
Но уже в апреле 2022 года Spotify прекратила работу в стране в связи с началом боевых действий на территории Украины. В феврале компания приступила к ликвидации юридического лица в России.
Фото на обложке: Chubo - my masterpiece /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Ищете новые каналы продвижения? Обратите внимание на аудиорекламу в стриминговых сервисах
- 2 «Кинопоиск» удвоил выручку в 2022 году
- 3 «Амнистия» триалов: почему нужно давать второй пробный период всем пользователям
- 4 Twitch: как решить проблему с монетизацией и размещаться на платформе в условиях ограничений
- 5 7 технологических трендов 2016 года
ВОЗМОЖНОСТИ
26 апреля 2023
27 апреля 2023
29 апреля 2023