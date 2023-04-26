Роскомнадзор исключил Spotify из перечня компаний на «приземление» в РФ

Закон «о приземлении» действует с 1 января 2022 года. Он требует от всех иностранных IT-компаний с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. человек открытия представительства в стране. Норма также обязывает зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и обеспечить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи.

«На основании заявления и в связи с посещаемостью менее 500 тыс. российских пользователей Роскомнадзор исключил компанию Spotify AB из перечня иностранных лиц, подлежащих "приземлению"», — сообщили агентству в ведомстве в ответ на соответствующий запрос.

Изначально шведская компания согласилась соответствовать требованию закона и уже через месяц после вступления в силу открыла в РФ представительство.

Но уже в апреле 2022 года Spotify прекратила работу в стране в связи с началом боевых действий на территории Украины. В феврале компания приступила к ликвидации юридического лица в России.

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