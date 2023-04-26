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Роскомнадзор исключил Spotify из перечня компаний на «приземление» в РФ

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Роскомнадзор исключил шведскую Spotify AB из списка компаний, которых затрагивает закон «о приземлении», узнал «Интерфакс».

Роскомнадзор исключил Spotify из перечня компаний на «приземление» в РФ

Закон «о приземлении» действует с 1 января 2022 года. Он требует от всех иностранных IT-компаний с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. человек открытия представительства в стране. Норма также обязывает зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и обеспечить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи.

«На основании заявления и в связи с посещаемостью менее 500 тыс. российских пользователей Роскомнадзор исключил компанию Spotify AB из перечня иностранных лиц, подлежащих "приземлению"», — сообщили агентству в ведомстве в ответ на соответствующий запрос.

Изначально шведская компания согласилась соответствовать требованию закона и уже через месяц после вступления в силу открыла в РФ представительство.

Но уже в апреле 2022 года Spotify прекратила работу в стране в связи с началом боевых действий на территории Украины. В феврале компания приступила к ликвидации юридического лица в России.

Фото на обложке: Chubo - my masterpiece / Shutterstock

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