Роскомнадзор обвинил Twitter в публикации запрещенной информации

Роскомнадзор заявил , что Twitter регулярно публикует запрещенную в России информацию. Ведомство направило уже более 28 тысяч требований об удалении материалов, несовместимых с российским законодательством.

С 2017 года накопилось уже 2862 таких материала. Они содержат сведения о способах и призывах к самоубийствам, порнографические изображения несовершеннолетних, подробности изготовления и использования наркотиков. Несмотря на требования федерального ведомства, Twitter не удаляет запрещенную информацию.

«Нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании», — говорится в сообщении.

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