63% компаний в России увеличат бюджеты на маркетинг в 2026 году: большинство — на улучшение узнаваемости бренда

63% промышленных предприятий в России планируют увеличить маркетинговые бюджеты в 2026 году, говорится в исследовании агентств Dинамика, FAVES Communications и Московской торгово-промышленной палаты. B2B-бизнес уже направляет на продвижение около десятой части выручки. О планах по снижению рекламных затрат сообщили менее 10% компаний.

Крупные компании уже увеличили вложения в маркетинг в 2025 году

Согласно исследованию, расходы на маркетинг сокращает в основном МСП. Малые предприятия сократили расходы с 11,5% от выручки в 2024 году до 10% в 2025 году. Средний бизнес снизил показатель с 15% до 12%. Крупные компании, напротив, увеличили вложения — с 6% до 6,5%.

О росте маркетинговых бюджетов в 2026 году чаще всего заявляют крупные предприятия — 73%. Среди среднего бизнеса таких 69%, среди малого — 42%.

При этом малый бизнес чаще других оставляет расходы на прежнем уровне — 53% компаний. Среди крупных этот показатель составляет 19%, среди средних — 27%.

Компании минимально увеличивают бюджеты на рекламу

О снижении маркетинговых бюджетов сообщили лишь 8% крупных компаний, 4% средних и 6% малых предприятий. В целом рынок не демонстрирует резкого сокращения расходов на продвижение, указывают аналитики.

Тем не менее, ситуация с инвестициями в маркетинг в 2026 году не имеет выраженного тренда к росту, отметила основатель бюро промышленного маркетинга Dинамика Ольга Шестель.

«Большинство компаний готовы к наращиванию бюджетов на продвижение, но лишь к минимальному, чтобы компенсировать медиаинфляцию. И это может обернуться снижением деловой активности предприятий и потере конкурентных позиций», — рассказала Ольга Шестель.

Каждая третья компания вкладывается в бренд и узнаваемость

В 2026 году ключевые направления маркетинговых расходов распределяются следующим образом:

работа с брендом и узнаваемостью — 29% компаний;

привлечение лидов и генерация спроса — 28%;

Account-Based Marketing* Продвижение компании не на широкую аудиторию, а на конкретных клиентов — 19%;

другие направления — 24%.

Крупные и средние компании чаще инвестируют в бренд и репутацию (по 30%), тогда как малый бизнес направляет ресурсы на её формирование (28%).

Средний бизнес активнее вкладывается в привлечение клиентов — 31% компаний против 27% у малого и 26% у крупного бизнесов. Персонализированные рекламные кампании чаще используют малые и средние предприятия — по 20% против 17% у крупных.

Компании переходят к низкобюджетным инструментам продвижения

При фиксированных бюджетах компании всё чаще делают ставку на низкобюджетные инструменты, в том числе нативное продвижение с опорой на анализ аудитории, отметила основатель коммуникационного агентства FAVES Communications Юлия Царёва.

По её словам, в 2026–2027 годах приоритетом станут:

работа с репутацией и узнаваемостью бренда,

публикация экспертных материалов и запуск PR-кампаний в деловых и отраслевых медиа.

Эти методы продвижения, отмечает Юлия Царёва, помогают повышать доверие к компании и укреплять её позиции в профессиональном сообществе.