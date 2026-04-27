Яндекс обновил Алису AI: в чате с ИИ появился голосовой ввод и умные подсказки для продолжения диалога

«Яндекс» представил масштабное обновление Алисы AI. В апреле у ИИ-ассистента появились голосовой ввод, возможность делиться диалогами и система умных подсказок, упрощающих формулировку запросов. Таким образом, продукт отходит от классического текстового интерфейса в сторону более «разговорного» сценария.

Голосовой ввод снизил зависимость от клавиатуры

В апреле 2026-го в Алисе AI появилась возможность вводить запросы голосом — пользователю достаточно нажать на значок микрофона и продиктовать сообщение длиной до 60 секунд.

Алиса распознает речь на русском языке и сразу предлагает выбрать сценарий: отправить запрос без изменений или отредактировать расшифрованный текст. Опция работает в браузере и мобильных приложениях на iOS и Android, при этом нейросеть не требует входа в аккаунт.

Ссылки на чаты с Алисой можно передавать знакомым и коллегам

В интерфейсе чата также появился инструмент «поделиться», позволяющий генерировать ссылку на весь диалог или отдельный ответ Алисы AI.

После перехода по ссылке открывается публичная версия переписки, не требующая авторизации пользователя. Это убирает необходимость вручную копировать текст или делать скриншоты и упрощает передачу результатов для работы и коммуникации.

Подсказки упростили диалог с ИИ-ассистентом

Во время набора текста Алиса AI предлагает готовые формулировки запросов — подсказки формируются на основе уже введённого текста. Это помогает быстрее задать вопрос и снижает вероятность неточных формулировок, особенно при первом использовании сервиса.

В мобильной версии под ответами появились варианты продолжения диалога: уточняющие вопросы, альтернативные ответы и логичное развитие темы. Во время ввода пользователь также может выбрать похожие запросы и отправить их без необходимости дописывать текст.

Интерфейс приложения разработан специально для планшетов

Обновление также затронуло планшеты: так, интерфейс приложения адаптировали в том числе под горизонтальный формат экрана. Кроме того, разработчики пересобрали расположение элементов и увеличили зоны взаимодействия пользователя с приложением.

Теперь Алиса AI стабильно работает на iPad и Android-планшетах в любом положении экрана.

Контекст

Параллельно «Яндекс» расширяет применение Алисы AI внутри своей экосистемы. В апреле в «Яндекс Почте» появился чат с ИИ-ассистентом «Алиса Про», который умеет анализировать письма и вложения, искать информацию по смыслу и помогать с редактированием текстов. Функция доступна пользователям тарифов «Яндекс 360» и работает в защищённом контуре.

Ранее в Почте уже были внедрены нейросетевые инструменты для выделения важных писем и кратких пересказов. В связке с новыми функциями Алисы AI это формирует единый ИИ-контур «Яндекса».