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«Роскосмос» оценил затраты на создание Российской орбитальной станции в 600 млрд рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Затраты на возведение Российской орбитальной станции (РОС) составят 600 млрд рублей, сообщил первый замгендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов в интервью агентству «Интерфакс».

«Роскосмос» оценил затраты на создание Российской орбитальной станции в 600 млрд рублей

По словам Ельчанинова, сумма будет понятна после эскизного проектирования, но, по предварительной оценке, это от 300 до 600 млрд рублей на все корабли и инфраструктуру.

Первый этап строительства, на котором предполагается создать функционирующее ядро станции (научно-энергетический модуль, узловой и шлюзовой модули, базовый блок) оценивается в 350 млрд рублей. Второй этап предполагает стыковку целевых модулей.

Ельчанинов сообщил, что 12 апреля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов проинформирует президента РФ о ходе работ по проектированию станции. 

  • «Роскосмос» впервые показал макет новой российской орбитальной станции в августе 2022 года. За месяц до этого глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС к 2024 году.
  • В ноябре Борисов все же назвал преждевременными разговоры о выходе России из проекта МКС, а в конце декабря директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что «Роскосмос» предложил правительству продлить работу российского сегмента МКС до 2028 года (текущее соглашение истекает в 2024 году).

Фото на обложке: Unsplash

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