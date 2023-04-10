«Роскосмос» оценил затраты на создание Российской орбитальной станции в 600 млрд рублей

Затраты на возведение Российской орбитальной станции (РОС) составят 600 млрд рублей, сообщил первый замгендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов в интервью агентству «Интерфакс».
По словам Ельчанинова, сумма будет понятна после эскизного проектирования, но, по предварительной оценке, это от 300 до 600 млрд рублей на все корабли и инфраструктуру.
Первый этап строительства, на котором предполагается создать функционирующее ядро станции (научно-энергетический модуль, узловой и шлюзовой модули, базовый блок) оценивается в 350 млрд рублей. Второй этап предполагает стыковку целевых модулей.
Ельчанинов сообщил, что 12 апреля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов проинформирует президента РФ о ходе работ по проектированию станции.
- «Роскосмос» впервые показал макет новой российской орбитальной станции в августе 2022 года. За месяц до этого глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС к 2024 году.
- В ноябре Борисов все же назвал преждевременными разговоры о выходе России из проекта МКС, а в конце декабря директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что «Роскосмос» предложил правительству продлить работу российского сегмента МКС до 2028 года (текущее соглашение истекает в 2024 году).
Фото на обложке: Unsplash
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