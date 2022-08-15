«Роскосмос» показал макет российской орбитальной станции

Госкорпорация «Роскосмос» впервые показала макет новой российской орбитальной станции. Эскиз разрабатывает «РКК Энергия» (входит в «Роскосмос»).
Развертывание станции будет проводиться в два этапа. На первом станция будет оснащена четырьмя модулями — научно-энергетическим, узловым, базовым и шлюзовым.
На втором этапе станцию планируется дополнить целевым и производственным модулями, а также платформой обслуживания.
В конце июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС к 2024 году — до этого времени действуют соглашения по эксплуатации — и после этого начнет разработку собственной станции.
4 августа исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что дата выхода из МКС будет зависеть от «технического состояния станции». Таким образом, он может состояться как в 2025 году, так и на 2030-м. Эту информацию подтвердили и другие страны-участницы проекта.
Фото: «Роскосмос»
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