«Роскосмос» объявил открытый набор в отряд космонавтов

«Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина объявили о старте открытого отбора в отряд космонавтов, говорится в сообщении госкорпорации.

Это четвертый открытый отбор, участником которого может стать любой гражданин России в возрасте до 35 лет.

Критерии для отбора:

возраст — до 35 лет;

высшее образование по летным, инженерным или научным специальностям;

опыт работы по специальности не меньше трех лет;

владение английским языком;

вес — 50–90 кг;

рост в положении стоя — 150–190 см, в положении сидя — 80–99 см;

ширина бедер в положении сидя — 41 см;

поперечный размер плечевой области — до 52 см;

обхват груди — 94–112 см;

расстояние между углами подмышечных впадин — до 45 см;

длина ступни — до 29,5 см (46-й размер обуви).

Отмечается, что отбор не пройдут люди с иностранным гражданством и ВНЖ. У человека также не должно быть хронических заболеваний, но хорошая физическая форма и необходимый уровень развития психологических качеств.

Изображение: «Роскосмос»

Заявления и документы будут принимать до 30 октября 2023 года. По итогам конкурса отберут кандидатов, которые пополнят отряд космонавтов «Роскосмоса».

В 2012 году госкорпорация отобрала восемь кандидатов в космонавты, в 2018 году — восемь, в 2021 году — четыре. В настоящее время в отряде космонавтов 26 человек.

В апреле стало известно о том, что правительство решило продлить использование российского сегмента Международной космической станции до 2028 года. В июле прошлого года глава Роскосмоса в разговоре с Путиным заявил, что Россия выйдет из проекта МКС.

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