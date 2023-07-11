«Роскосмос» объявил открытый набор в отряд космонавтов

«Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина объявили о старте открытого отбора в отряд космонавтов, говорится в сообщении госкорпорации.
Это четвертый открытый отбор, участником которого может стать любой гражданин России в возрасте до 35 лет.
Критерии для отбора:
- возраст — до 35 лет;
- высшее образование по летным, инженерным или научным специальностям;
- опыт работы по специальности не меньше трех лет;
- владение английским языком;
- вес — 50–90 кг;
- рост в положении стоя — 150–190 см, в положении сидя — 80–99 см;
- ширина бедер в положении сидя — 41 см;
- поперечный размер плечевой области — до 52 см;
- обхват груди — 94–112 см;
- расстояние между углами подмышечных впадин — до 45 см;
- длина ступни — до 29,5 см (46-й размер обуви).
Отмечается, что отбор не пройдут люди с иностранным гражданством и ВНЖ. У человека также не должно быть хронических заболеваний, но хорошая физическая форма и необходимый уровень развития психологических качеств.
Изображение: «Роскосмос»
Заявления и документы будут принимать до 30 октября 2023 года. По итогам конкурса отберут кандидатов, которые пополнят отряд космонавтов «Роскосмоса».
В 2012 году госкорпорация отобрала восемь кандидатов в космонавты, в 2018 году — восемь, в 2021 году — четыре. В настоящее время в отряде космонавтов 26 человек.
В апреле стало известно о том, что правительство решило продлить использование российского сегмента Международной космической станции до 2028 года. В июле прошлого года глава Роскосмоса в разговоре с Путиным заявил, что Россия выйдет из проекта МКС.
Фото на обложке: Unsplash
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