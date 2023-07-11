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«Роскосмос» объявил открытый набор в отряд космонавтов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина объявили о старте открытого отбора в отряд космонавтов, говорится в сообщении госкорпорации.

«Роскосмос» объявил открытый набор в отряд космонавтов

Это четвертый открытый отбор, участником которого может стать любой гражданин России в возрасте до 35 лет.

Критерии для отбора:

  • возраст — до 35 лет;
  • высшее образование по летным, инженерным или научным специальностям;
  • опыт работы по специальности не меньше трех лет;
  • владение английским языком;
  • вес — 50–90 кг;
  • рост в положении стоя — 150–190 см, в положении сидя — 80–99 см;
  • ширина бедер в положении сидя — 41 см;
  • поперечный размер плечевой области — до 52 см;
  • обхват груди — 94–112 см;
  • расстояние между углами подмышечных впадин — до 45 см;
  • длина ступни — до 29,5 см (46-й размер обуви).

Отмечается, что отбор не пройдут люди с иностранным гражданством и ВНЖ. У человека также не должно быть хронических заболеваний, но хорошая физическая форма и необходимый уровень развития психологических качеств.

Отбор в Роскосмос

Изображение: «Роскосмос»

Заявления и документы будут принимать до 30 октября 2023 года. По итогам конкурса отберут кандидатов, которые пополнят отряд космонавтов «Роскосмоса».

В 2012 году госкорпорация отобрала восемь кандидатов в космонавты, в 2018 году — восемь, в 2021 году — четыре. В настоящее время в отряде космонавтов 26 человек.

В апреле стало известно о том, что правительство решило продлить использование российского сегмента Международной космической станции до 2028 года. В июле прошлого года глава Роскосмоса в разговоре с Путиным заявил, что Россия выйдет из проекта МКС.

Фото на обложке: Unsplash

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