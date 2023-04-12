Использование российского сегмента МКС решили продлить до 2028 года

Правительство приняло решение продлить использование российского сегмента Международной космической станции до 2028 года. В июле прошлого года глава Роскосмоса в разговоре с Путиным заявил, что Россия выйдет из проекта МКС.

Россия продолжит эксплуатировать свой сегмент Международной космической станции до 2028 года, решило правительство.

С предложением о продлении срока использования МКС 6 апреля выступил Роскосмос, глава которого Юрий Борисов в июле 2022 года докладывал на встрече с Путиным о том, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года.

В Роскосмосе ранее заявили, что приоритетом компании станет развитие Российской орбитальной станции. Ее создание корпорация оценивает примерно в 600 млрд рублей.

Макет Российской орбитальной станции был впервые показан в августе 2022 года.

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