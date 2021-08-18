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Роспотребнадзор не нашел нарушений в решении Wildberries по комиссиям платежных систем

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Роспотребнадзор считает, что российские магазины и маркетплейсы имеют право указывать в ценах на товары размеры платежных комиссий при оплате банковскими картами.

Роспотребнадзор не нашел нарушений в решении Wildberries по комиссиям платежных систем

«Агрегатор информации о товарах и услугах должен разместить достоверную информацию о цене товара, а если оказываются дополнительные услуги, то о стоимости дополнительных услуг. В случае, если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным недискриминирующим обстоятельствам (объем покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платежным инструментом), то в таких действиях не усматривается нарушения прав потребителей», — сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

В судебной практике также выработан подход, в соответствии с которым допускается установление различных цен для потребителей разных категорий, определяемых исходя из объективных критериев, пояснили в Роспотребнадзоре. 

О неразумности дифференциации цен может говорить установление разных цен на товары в рамках одного товарного рынка при отсутствии значимых различий в затратах магазина или маркетплейса, необходимых для исполнения обязательств перед покупателями, и различий в условиях введения товара в оборот.

В случае, если магазины или маркетплейсы берут комиссию за оплату товара или услуги определенными платежными инструментами, Роспотребнадзор порекомендовал потребителям обращаться с жалобой в его территориальные органы и приложить чек, скриншот соответствующих страниц, где есть информация о комиссии. 

Ранее Wildberries предложил покупателям экономить на комиссиях и оплачивать товары с помощью российских платежных сервисов — «Мир», Системы быстрых платежей или SberPay. 

Visa выступила против решения Wildberries ввести комиссию за оплату товаров иностранными картами. Однако ритейлер пояснил, что не вводил каких-либо дополнительных комиссий, а просто сделал тарифы прозрачными для покупателей. В компании отметили, что комиссии международных платежных систем существовали всегда, но не отображались открыто.

В Wildberries выразили готовность обсудить это решение с иностранными платежными системами и отметили, что неоднократно заявляли их представителям, что комиссии слишком высоки для рынка и превышают тарифы российских систем. 

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Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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