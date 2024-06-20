Роспотребнадзор подтвердил ботулинический токсин в салатах, которыми отравились более 300 человек. Массовая вспышка ботулизма в Москве и регионах России произошла несколько дней назад после употребления в пищу салатов от «Кухни на районе».
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Роспотребнадзор подтвердил наличие ботулинического токсина в салатах, которые вызвали массовую вспышку ботулизма в Москве и регионах России. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин», — отметили в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, взято более 700 проб биоматериала как у отравившихся, так и с готовой продукции. Из оборот изъято около 200 тонн опасных продуктов, совместно с МВД опрошены более 2 тыс. человек., прекращено действие более 100 деклараций о соответствии продукции.
19 июня были выявлены поставщики и производители салатов, употребление которых привело к массовому отравлению ботулизмом. В рамках расследования под домашний арест отправили троих человек — гендиректора ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») Антона Лозина, руководителя отдела качества этой компании Елену Машкову, а также коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина.
Фото на обложке: Liudmyla Chuhunova /
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