Роспотребнадзор подтвердил ботулинический токсин в салатах, которыми отравились более 300 человек

Роспотребнадзор подтвердил ботулинический токсин в салатах, которыми отравились более 300 человек. Массовая вспышка ботулизма в Москве и регионах России произошла несколько дней назад после употребления в пищу салатов от «Кухни на районе».

Роспотребнадзор подтвердил наличие ботулинического токсина в салатах, которые вызвали массовую вспышку ботулизма в Москве и регионах России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин», — отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, взято более 700 проб биоматериала как у отравившихся, так и с готовой продукции. Из оборот изъято около 200 тонн опасных продуктов, совместно с МВД опрошены более 2 тыс. человек., прекращено действие более 100 деклараций о соответствии продукции.

19 июня были выявлены поставщики и производители салатов, употребление которых привело к массовому отравлению ботулизмом. В рамках расследования под домашний арест отправили троих человек — гендиректора ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») Антона Лозина, руководителя отдела качества этой компании Елену Машкову, а также коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина.

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