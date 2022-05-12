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Многие россияне потеряли последнюю возможность оплачивать покупки в App Store

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Множество владельцев устройств Apple в России лишились последней возможности оплачивать покупки в App Store. Apple отключила функцию пополнения счета с номера мобильного телефона.

Многие россияне потеряли последнюю возможность оплачивать покупки в App Store

О том, что Apple перестала принимать оплату услуг в App Store с номеров российских мобильных операторов, пишет iPhones со ссылкой на сообщения владельцев устройств Apple в России.

Функция перестала работать у абонентов «Мегафона», Tele2 и Yota.

«В связи с текущими регуляциями функция выставления счетов была ограничена», – ответили пользователю в службе поддержки App Store. Там посоветовали попробовать оплатить покупку через номера МТС или «Билайна».

Apple ограничила работу Apple Pay с 1 марта. Спустя три недели компания запретила привязывать к платежной системе карты «Мир», затем ввела ограничения на пополнение счета с кошелька Qiwi. С прилавков к тому времени пропали подарочные карты App Store, с помощью которых можно было оплачивать покупки в магазине.

Фото на обложке: BigTunaOnline / Shutterstock

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