Россияне массово распродают технику Apple из-за потребности в деньгах

Если в феврале 2022 года граждане активно раскупали новые модели девайсов, опасаясь, что они исчезнут с рынка РФ, то сегодня россияне продают по три-четыре гаджета сразу, сообщает сервис.

Согласно исследованию, 68% срочно распродают iPhone и дорогую технику из-за потребности в деньгах. В сервисе полагают, что люди избавляются от гаджетов, чтобы сохранить финансовую подушку безопасности. Продают в основном iPhone 12 и 13 всех моделей, которые стоят около 50 тысяч рублей.

«Снижение цен на выкуп моделей с февраля к сентябрю 2022-го составляет около 30%. Те клиенты, которые успели продать свои гаджеты весной, оказались в более выгодной позиции. Эти изменения цен на б/у гаджеты связаны с низким курсом валют летом и слабым спросом в принципе на вторичном рынке из-за постоянно меняющихся реалий. Летом новая техника тех же моделей завозилась в страну и продавалась уже по ценам сильно ниже, чем в феврале-марте, а про регулирование рынка цен на новые iPhone можно было забыть», — объясняет основатель «ДамПродам» Елена Богатырева.

По ее словам, большие игроки рынка распродавали запасы техники по старой стоимости в то время, как маленькие игроки начали массово завозить гаджеты из ОАЭ и других стран по более низким ценам.

Отмечается, что чаще всего россияне продают iPhone 13, Apple Watch 7 и какие-либо аксессуары. Некоторые клиенты, 22%, избавляются от старых моделей iPhone, iPad или MacBook. Еще 10% меняют модели предыдущих поколений на новые с доплатой. Обзор также показал относительно невысокий спрос на iPhone 14, последнюю модель серии. По мнению представителей «ДамПродам», это вызвано снижением покупательской способности. Сегодня цены на новые модели iPhone 14 еще не выровнялись, продажи по параллельному импорту только начинаются. Таким образом, на «сером» рынке стоимость iPhone 14 ниже, чем официальная цена предыдущей модели в флагманских магазинах год назад. На сервисе «Авито» разница в стоимости одной и той же модели iPhone 14 с одинаковой конфигурацией колеблется в диапазоне 25-30 тысяч рублей. На рынке «Горбушка» iPhone 14 Pro 128 ГБ можно приобрести за 87 тысяч рублей, в то время, как в сетевых магазинах вроде М.Видео и re:Store стоимость составляет 119 999 тысяч рублей по предзаказу. Основную часть спроса формируют жители Москвы (80%) и Санкт-Петербурга (20%). По данным исследования, в регионах РФ продажа и обмен техники практически прекратились. Фото на обложке: Unsplash