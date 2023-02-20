«Росатом» предложил давать автозаводам субсидии на российские аккумуляторы

«Росатом» предложил давать прямые субсидии автозаводам для покрытия части затрат на покупку российских тяговых батарей для электромобилей. Мера должна снизить цену на электрокары и повысить спрос на них.
Поддержка может понадобиться до конца 2028 года, пока в России не локализуют компоненты аккамуляторов, пояснили «Коммерсанту» в ТВЭЛ (входит в «Росатом»).
Предположительный источник субсидий — федеральный бюджет, в том числе, возможно, средства федерального проекта «Электромобиль и водородный автомобиль».
Аналитики поддерживаю предложение предприятия, добавляя, что Китай добился самых низких мировых цен на батареи в $127 за 1 кВт•ч и за счет масштабов производства.
В 2023 году специалисты из ИТМО и компания «Яблочков» создали первую в России систему беспроводной зарядки для электромобилей и электробусов. Механизм использования почти не требует участия человека. Сама система работает на методе магнитной резонансной связи передатчика и приемника.
Фото на обложке: Unsplash
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