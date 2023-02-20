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«Росатом» предложил давать автозаводам субсидии на российские аккумуляторы

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Росатом» предложил давать прямые субсидии автозаводам для покрытия части затрат на покупку российских тяговых батарей для электромобилей. Мера должна снизить цену на электрокары и повысить спрос на них.

«Росатом» предложил давать автозаводам субсидии на российские аккумуляторы

Поддержка может понадобиться до конца 2028 года, пока в России не локализуют компоненты аккамуляторов, пояснили «Коммерсанту» в ТВЭЛ (входит в «Росатом»).

Предположительный источник субсидий — федеральный бюджет, в том числе, возможно, средства федерального проекта «Электромобиль и водородный автомобиль».

Аналитики поддерживаю предложение предприятия, добавляя, что Китай добился самых низких мировых цен на батареи в $127 за 1 кВт•ч и за счет масштабов производства.

В 2023 году специалисты из ИТМО и компания «Яблочков» создали первую в России систему беспроводной зарядки для электромобилей и электробусов. Механизм использования почти не требует участия человека. Сама система работает на методе магнитной резонансной связи передатчика и приемника.

Фото на обложке: Unsplash

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