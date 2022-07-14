Производители электроники предложили отменить предустановку российского ПО

Производители электроники предложили отменить предустановку российского софта до конца года в условиях параллельного импорта. Вместо этого разрешить магазинам устанавливать приложения в торговом зале сразу после покупки и активации устройства.

При ввозе техники по параллельному импорту возникают сложности: предустановить отечественные приложения на технику, которая въехала в Россию по «серому» пути, невозможно, сообщили «Известия».

Такие гаджеты производят для других стран, поэтому российские приложения на них не устанавливают. Софт следует установить уже в России, а для этого нужно распаковать гаджет и активировать его, рассказал президент РАТЭК Александр Онищук.

По закону о защите прав потребителей производители и продавцы несут ответственность за продажу гаджетов без российского программного обеспечения. Компании обязаны устанавливать на гаджеты до устройст более 10 отечественных приложений.

Поэтому следует снять ответственность с торговли за продажу техники без предустановленного российского софта, уверен Онищук. Вместо этог стоит позволить рознице устанавливать приложения сразу в торговом зале после того, как человек распакует и активирует свое устройство, заметил эксперт.

В правительстве на днях обсуждали кандидатов на роль руководителей центров, которым предстоит определить, какой софт нужно разработать для полного отказа от зарубежных продуктов. Среди ответственных — главы «Газпром нефти», «Т Плюс», «Ростелекома», «Аэрофлота» и другие.

Главы этих центров должны будут «гарантировать отсутствие конфликта интересов и одинаковое отношение ко всем проектам».

В начале марта правительство сообщило, что введет принудительные лицензии на западный софт. О том, что в правительстве обсуждали возможность отказа от преследования за пиратское ПО из стран, поддержавших санкции, стало известно 5 марта 2022 года. Предполагалось, что это смягчит последствия ухода из России крупных иностранных разработчкиов (Microsoft, Oracle, SAP И др.).

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