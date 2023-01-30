«Ростелеком» заинтересовался покупкой «Мегафона»

«Ростелеком» ведет переговоры по покупке «Мегафона» у USM Group. На оператора есть и другие претенденты — активом интересуются в том числе непрофильные инвесторы, сообщили источники «Коммерсанту».
«Мегафон» может быть оценен в 616 млрд рублей. На стоимость этого бизнеса сейчас влияют экономическая обстановка и проблемы с доступом к оборудованию, а передача ключевых технологических активов государству поможет снизить риски.
- В декабре 2022 года «Мегафон» закрыл несколько сделок: приобрел разработчика аналитических сервисов на базе искусственного интеллекта oneFactor и стал владельцем 100% системного интегратора ООО «Талмер».
- В январе 2023 года оператор выкупил у структур USM разработчика ПО для банков «ИнПлат», компания решила развивать финтех-направление.
«Мегафон» принадлежит структурам USM — 50% у ООО «АФ Телеком Холдинг», еще 50% у ООО «ЮэСэМ Телеком». Выручка компании по итогам 2021 года составила 354,19 млрд рублей, чистый долг — 244,6 млрд рублей.
Фото на обложке: hodim /
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