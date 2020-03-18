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Russol переводит гид по инвестициям на раунде А от Y Combinator

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Волонтеры вместе с Юрием Ярцевым, основателем школы стартапов Russol, перевели первую часть руководства по инвестициям на раунде А от Y Combinator. Желающие могут помочь с переводом остальных материалов и поддержать проект донатами.

Russol переводит гид по инвестициям на раунде А от Y Combinator
Руководство от Y Combinator — это сайт, который содержит статьи об особенностях привлечения инвестиций на раунде А, когда стартап выходит на продажи своего продукта. В основе проекта лежат успешные сделки фонда, а также ошибки, которые совершали молодые компании.

Гид состоит из нескольких разделов:
  • краткое тактическое руководство;
  • подготовка к привлечению инвестиций;
  • материалы для инвесторов;
  • процесс привлечения;
  • закрытие сделки.

Прочитать первую часть перевода руководства можно на сайте Russol. Чтобы помочь проекту, нужно заполнить форму в Google Docs.

Фото на обложке: Nik MacMillan/Unsplash

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