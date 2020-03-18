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Russol переводит гид по инвестициям на раунде А от Y Combinator
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Евгения Хрисанфова
Волонтеры вместе с Юрием Ярцевым, основателем школы стартапов Russol, перевели первую часть руководства по инвестициям на раунде А от Y Combinator. Желающие могут помочь с переводом остальных материалов и поддержать проект донатами.
Russol переводит гид по инвестициям на раунде А от Y CombinatorЕвгения Хрисанфова
Руководство от Y Combinator — это сайт, который содержит статьи об особенностях привлечения инвестиций на раунде А, когда стартап выходит на продажи своего продукта. В основе проекта лежат успешные сделки фонда, а также ошибки, которые совершали молодые компании.
Гид состоит из нескольких разделов:
Гид состоит из нескольких разделов:
- краткое тактическое руководство;
- подготовка к привлечению инвестиций;
- материалы для инвесторов;
- процесс привлечения;
- закрытие сделки.
Прочитать первую часть перевода руководства можно на сайте Russol. Чтобы помочь проекту, нужно заполнить форму в Google Docs.
Фото на обложке: Nik MacMillan/Unsplash
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