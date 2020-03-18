Волонтеры вместе с Юрием Ярцевым, основателем школы стартапов Russol, перевели первую часть руководства по инвестициям на раунде А от Y Combinator. Желающие могут помочь с переводом остальных материалов и поддержать проект донатами.

Russol переводит гид по инвестициям на раунде А от Y Combinator