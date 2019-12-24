RTP Global вложился в фитнес-стартап Vaha

Венчурный фонд RTP Global Леонида Богуславского инвестировал в германский фитнес-стартап Vaha. В посевном раунде также приняли участие TQ Ventures, HV Holtzbrinck Ventures, Global Founders Capital. Об этом сообщает Silicon Canals.

По информации Pitchbook, RTP Global получил миноритарную долю в компании. Всего в ходе раунда было привлечено несколько млн евро. Как сообщается, инвестиции пойдут на запуск и развитие продукта.



Vaha была основана в Берлине в 2019 году Валери Бурес-Бюнштрюм. Стартап создал цифровое зеркало, которое помогает проводить персонализированные домашние фитнес-тренировки.



Гаджет представляет собой LCD-экран, показывающий уроки в прямом эфире и в записи. В зеркале также есть датчики движения для того, чтобы клиент мог получить советы от тренера в реальном времени.





Ранее в этом году RTP Global вложился в медицинский стартап Zenyum, сервис мобильного киберспорта MPL, финтех-проект Cred и другие стартапы.